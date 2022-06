CSIF denuncia la falta d'especialistes en trastorns de la conducta alimentària a Castelló

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat la "sobrecàrrega" que, a causa de la falta de personal, pateixen àrees especialitzades en l'atenció de la salut mental a Castelló com la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària.

"Només durant els últims tres anys, els casos atesos en el centre especialitzat situat al carrer Useres de Castelló han crescut en un 177 per cent, en passar de 73 en 2018 a 202 nous pacients l'any 2021 i, només des del començament d'any, entre els mesos de gener i juny, s'han rebut 125 nous casos, la qual cosa suposa el doble dels registrats l'any passat per aquestes mateixes dates", han alertat des de CSIF, que han criticat que "mentre els casos augmenten, la falta de professionals segueix llastrant la qualitat de l'atenció sanitària i agreujant les llistes d'espera".

En concret, des de la central sindical han alertat de manques com "la no substitució del personal de baixa, al que se suma la falta d'un psiquiatre a mitja jornada per a cobrir l'hospital de dia, el centre d'especialitats i el col·legi de salut mental, així com d'un especialista per a poder fer seguiment dels casos".

Aquesta falta de mitjans humans -segons el sindicat- es repeteix també en centres com el de Cardenal Costa, "on només hi ha dos psiquiatres per a atendre a una llista potencial d'usuaris de 70.000 SIP"; la unitat de Mitja Estada de l'Hospital Provincial de Castelló, "on almenys falten 4 auxiliars que no se substitueixen i un terapeuta ocupacional"; o l'àrea d'infant-juvenil del Provincial, "que manca d'un professional de Psicologia".

Des de la central sindical han lamentat a més que "la falta de contractació ha obligat a eliminar en els últims dos anys mitja dotzena de programes de salut mental, com el de trastorn bipolar, el de primers episodis, el d'atenció domiciliària, el de tractament per a xiquets amb especial problemàtica, el d'atenció als centres carceraris o el de suport als familiars".

Una "escassetat" de professionals que, segons CSIF, "també està provocant que l'espera mitjana per a atendre en primera visita a un cas preferent, com per exemple a una persona que ha tingut un intent de suïcidi, supere els 40 dies, la qual cosa resulta absolutament desproporcionat".

"Demanem a Sanitat que resolga com més prompte millor aquestes manques, cobrisca les baixes i revise les contractacions per a cobrir de manera adequada les necessitats actuals en matèria de salut mental a Castelló", han incidit des de CSIF.