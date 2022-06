El nou contracte programa d'À Punt estableix un objectiu d'audiència mitjana del 4% a final de 2023

Així ho ha indicat el director general de Relacions Informatives, Pere Rostoll, en la seua compareixença davant la Comissió de Radiotelevisió Valenciana de les Corts, on ha presentat les novetats del nou contracte programa, que estarà vigent fins a finals de 2023. No obstant açò, no ha concretat en quin moment s'aprovarà el contracte.

Com a principal novetat, el contracte programa es prorrogarà automàticament en cas que es produïsca una demora en l'acord per al següent, amb el que s'evita la situació actual en la qual aquest document està caducat. Segons Rostoll, aquest mecanisme servirà per a donar "seguretat jurídica".

A més, es garanteix una aportació mínima anual de 58 milions d'euros, tres més que l'anterior. Així, es garanteixen unes "aportacions mínimes que permetran a la direcció treballar amb planificació i sabent la quantitat de la qual disposaran". Rostoll ha considerat que és un "creixement raonable" que ja figurava en el pressupost de 2022 amb el qual s'aconsegueix un servici "ajustat i dimensionat" a la realitat valenciana.

Quant a la viabilitat de l'empresa pública, a més del finançament, s'assumeix també que serà la Generalitat qui assumisca les possibles obligacions tributàries derivades de la comptabilitat de l'IVA, com va ocórrer en els pressupostos de 2022.

Així mateix, el contracte programa també inclourà l'aportació suplementària com a "injecció econòmica per a impulsar el sector audiovisual valencià", i que constarà de 12 milions en 2022 i de 13 en 2023. Amb aquesta aportació, es garanteix "la inversió en el sector audiovisual" i es garanteix que la radiotelevisió pública siga "la locomotora que impulse l'activitat econòmica" del sector.

A més, s'estabilitzarà el personal que actualment presta els seus servicis en la ràdio i la televisió durant tot el període de vigència del contracte programa, amb el que la direcció podrà "treballar amb marge per a la celebració de les oposicions" que hagen de cobrir les places d'À Punt.

PRODUCCIONS I "FET RELIGIÓS"

També es manté el mínim del 35% de l'emissió anual a la difusió d'obres audiovisuals i cinematogràfiques de productors audiovisuals valencians. Així mateix, un 24% de les inversions es dedicaran a continguts de producció i coproducció en valencià i un 5% al doblatge. Rostoll ha destacat també la dedicació d'À Punt a la divulgació de festes i tradicions així com a la ciència.

Entra igualment en el contracte programa "l'atenció al fet religiós", arran de l'emissió de misses durant la pandèmia. Es busca una "mirada oberta i plural al fet religiós" en la qual tinguen "cabuda amb programació periòdica totes les confessions, tenint en compte el pes de cadascuna en la societat valenciana". Es considera que és un "potent instrument" de normalització lingüística.

Diversos representants dels grups polítics han apuntat que aquest punt és un dels quals ha retardat l'acord sobre el contracte. Rostoll ha assenyalat que han prevaldre "l'aprovació d'un text redó que poguera afavorir i satisfer les necessitats del sector", a més del retard generat per la pandèmia.

SEGON CANAL DE RÀDIO

Preguntat per l'obertura d'un segon canal de ràdio, Rostoll ha indicat que la previsió es manté en el contracte programa, encara que ha considerat que no és moment de "fragmentar l'audiència" que té la ràdio.

Malgrat afirmar que estaria "encantat" que es poguera obrir, ha considerat que cal "generar noves estructures mentre estan les anteriors sense consolidar no afavoreix per a res el projecte". Així, ha valorat l'aposta musical del canal de ràdio actual amb programes com Territori Sonor.