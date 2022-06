Lío con un estudio sobre la hepatitis como efecto tardío de la covid en niños: ¿se puede relacionar con el brote de origen desconocido?

Ya se sabe desde hace meses que la covid-19 puede causar alteraciones en nuestros órganos. Entre ellas, cambios inmunológicos que, en algunas personas, al cabo de entre uno y tres meses tras la infección, pueden producir cuadros de inflamación graves. Cuadros causados no por el virus en sí, sino por la respuesta inmune de nuestro cuerpo frente al virus. Esto ya se había observado en adultos y ahora un reciente estudio israelí con apenas cinco pacientes menores de edad concluye que la hepatitis (infección que inflama y daña el hígado) también puede ser un raro efecto tardío del coronavirus entre los más pequeños. La interpretación de este estudio, publicado el 10 de junio en la revista Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, ha causado controversia entre la comunidad científica y los expertos consultados por 20minutos también difieren sobre su posible relación con el brote de hepatitis de origen desconocido del que en Europa ya se han superado los 400 casos.

Hasta el momento, una de las hipótesis más plausibles apunta al posible papel que la infección por adenovirus podría tener en este brote (de hepatitis de origen desconocido porque no está causada por ninguno de los virus que habitualmente provocan esta enfermedad). "La investigación continúa sugiriendo una fuerte asociación con el adenovirus", indica la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, uno de los países donde más casos de este brote se han detectado, en su último informe.

El reciente estudio, liderado por el investigador del Instituto de Nutrición y Enfermedades Hepáticas del Centro Médico Infantil Schneider de Israel, Shiri Cooper, analiza el caso de cinco pacientes de entre tres meses de vida y 13 años con hepatitis, todos con antecedentes de infección por covid entre 21 y 130 días antes. Esta investigación israelí concluye que la hepatitis podría ser o bien una reacción inmune posterior a la infección por covid similar al MIS-C (síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado al covid-19) o bien una forma diferente de interacción entre ómicron (la variante dominante actualmente del nuevo coronavirus SARS-CoV-2) y el adenovirus.

Los autores describen cinco casos: cuatro de ellos habían superado una covid leve previamente y había dado positivo en PCR en ese momento; mientras que el quinto paciente dio positivo en anticuerpos en un test serológico realizado durante la investigación, lo cual indica que también había pasado la infección por coronavirus pero de forma asintomática.

Los pacientes estudiados tenían tres meses, cinco meses, ocho años (dos casos) y 13 años de edad. Todos fueron hospitalizados entre 21 y 130 días después de haberse contagiado de covid, infección que fue probada por PCR o test serológico entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021. Es decir, el tiempo promedio de aparición de esta posible y rara secuela a largo plazo del coronavirus en niños fue de 74 días (entre dos y tres meses).

Los investigadores israelíes explican que en ninguno de los hígados de los cinco pacientes encontraron rastro de adenovirus. Sin embargo, a tres menores les tomaron muestras de sangre y uno de ellos sí dio positivo en adenovirus. Pero los autores descartan el papel del adenovirus: "Como la histología del hígado no sugería una infección por adenovirus, no lo consideramos culpable de la hepatitis".

Controversia

De este estudio se han hecho eco muchos investigadores en las redes sociales, que han diferido en su interpretación. Las expertas consultadas por este periódico reflejan igualmente división de opiniones. La jefa de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Maria Méndez, sentencia que este estudio "no tiene nada que ver ni con el brote de hepatitis de origen desconocido ni con la covid persistente", una patología ya reconocida y que responde, según la definición establecida, a secuelas que permanecen más de tres meses tras la infección por SARS-CoV-2 y para las que no se encuentra ninguna otra justificación y "se descarta que no haya afectación de ningún órgano".

Méndez, que coordina desde diciembre de 2020 una unidad pionera en España dedicada en exclusiva a la atención de menores con covid persistente, explica que "si a un niño que viene por fatiga y se encuentra mal le haces una analítica y se detecta hepatitis, eso no es covid persistente porque los niños con covid persistente tienen analíticas normales", abunda. Además, agrega, los casos de hepatitis de origen desconocido "no son secuelas a largo plazo porque son cuadros agudos y la mayoría se han curado, no son persistentes".

Como los investigadores israelíes, Méndez indica que la hepatitis podría ser una "consecuencia tardía del covid" que, en algunos casos y de forma poco frecuente, puede causar cambios en el organismo y provocar inflamación de algún órgano (MIS-C), entre ellos el hígado, pero este trabajo, insiste, no se puede relacionar con el actual brote en estudio.

Por contra, la inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles, que desde el principio ha sospechado del papel de la infección previa por coronavirus en el desarrollo de estos casos de hepatitis grave de origen desconocido, cree que este estudio se basa en "muy pocos" pacientes, pero "cuadra perfectamente". Para ella, la "teoría más plausible" en estos momentos es que estos cuadros respondan a una secuela a largo plazo de la covid-19 en niños.

La científica advierte que no se puede sentenciar con un 100% de seguridad que esta sea la causa detrás de los casos de hepatitis en niños porque no se ha realizado un test serológico o de infección activa en todos los casos y, además, en el caso de las serologías, "no todas dan positivo en niños pequeños, pues estos no siempre desarrollan anticuerpos", explica. Sin embargo, insiste, sí estaríamos ante la "teoría más plausible".

Reconoce que el tema es "controvertido" porque "muchos expertos han minimizado el efecto de la covid en niños y ahora se están defendiendo ante cualquiera a quien se le ocurra insinuar que las hepatitis pueden estar producidas por covid". Cañelles propone "contar casos de fallo hepático en niños tras las diferentes olas de coronavirus y compararlos con datos previos a la pandemia" para ayudar a discernir las causas.

Cañelles recalca la importancia de realizar un "seguimiento más estricto" de todos los menores que estén pasando el coronavirus, incluso de forma leve, por si posteriormente desarrollaran infección del hígado. Agrega que "es totalmente diferente" la forma de tratar una infección por adenovirus que un proceso inflamatorio relacionado por la covid.

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat también considera que "cada vez queda más claro que la hipótesis de covid y las hepatitis como efecto a largo plazo autoinmune parece muy razonable", comenta.

Eco en las redes

De este estudio se han hecho eco muchos investigadores en las redes sociales. Es el caso de Gorka Orive, profesor de la Universidad del País Vasco, que lo resume como un estudio que "profundiza en la manifestación clínica de enfermedad hepática derivada de la covid-19 larga o persistente en menores de edad", o Àlex Arenas, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que basándose en este trabajo critica que "al contrario de lo que piensan algunos, no es buena idea que los niños se infecten". También el bioquímico de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Bautista, ha resumido en Twitter la conclusión de los autores: "Quizás reacción o desregulación inmunitaria postinfecciosa".

El microbiólogo y divulgador de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi señaló este domingo que "los casos de hepatitis grave en niños pequeños podrían ser una consecuencia de una infección previa de covid-19", haciéndose eco de un tuit de la epidemióloga de la Universidad Western de Australia Zoë Hyde. También el reconocido cardiólogo estadounidense Eric Topol decía "la misteriosa hepatitis aguda en niños se llama 'covid persistente en el hígado'".

Sin embargo, López-Goñi recogía este lunes un análisis realizado por el pediatra británico Alasdair Munro en el que exponía que era una "interpretación completamente errónea" relacionar el estudio israelí con el brote de hepatitis de origen desconocido.

Munro expone que este estudio "no aporta apenas información de utilidad relacionada con el actual brote [de hepatitis de origen desconocido] que está en investigación". La cohorte seleccionada en Israel -sobre la que echa en falta detalles como si estuvo formada por todos los casos de hepatitis aguda del periodo estudiado, o si solo se seleccionaron los menores con antecedente de infección por covid o cuántos sufrieron hepatitis pero no coronavirus-, afirma Munro, "no encaja bien" con el perfil de los casos detectados en Reino Unido, donde el 50% tiene entre dos y tres años y en el resto de Europa el 78% de los afectados tiene menos de cinco años.

Otro punto que argumenta se basa en las fechas de infección: mientras que el brote en estudio se centra en casos detectados principalmente a partir de 2022, los cinco pacientes de la investigación israelí se enmarcan entre finales de 2020 y septiembre de 2021.

Preguntada Cañelles por el artículo de Munro, considera que "se contradice a sí mismo porque admite que puede ser una consecuencia del covid, pero dice que es normal que pasen estas cosas después de pasar un virus. Eso no es un argumento contra la tesis de que sea provocado por covid, sino más bien tratando de quitarle importancia al asunto. Como 'vale, quizá es covid, pero también pasa con otros virus'", considera la inmunóloga.

En su análisis, Munro concluye que el estudio israelí no aporta "ninguna evidencia de que el actual brote de hepatitis en investigación se deba al coronavirus, lo cual no significa que el covid-19 no esté involucrado, pero este estudio no nos aporta mayor comprensión del brote internacional actual. Todavía nos faltan datos sobre el mecanismo que produce estos casos".

Datos en descenso

Según los datos ofrecidos durante la Cumbre Mundial de Hepatitis celebrada la semana pasada, hasta el 6 de junio se han detectado 704 casos de hepatitis aguda de origen desconocido diagnosticados en niños y niñas de 34 países de todo el mundo, de los cuales al menos 38 (el 5%) requirieron un trasplante de hígado y diez (el 1%) murieron. En Europa, hasta el 9 de junio se han diagnosticado 402 casos en 20 países. En España se contabilizan 36 casos y en Reino Unido, 224. Del total, el 78% es menor de cinco años, el 8,9% (17) han necesitado un trasplante y uno ha muerto, según los datos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC).

Número de casos de hepatitis de origen desconocido detectados en Europa en los últimos meses. ECDC

Del total de los casos europeos, 293 han sido testados de adenovirus y 158 (53,9%) han dado positivo. Por otra parte, a 273 les realizaron PCR de covid y 19 (el 10,6%) dio positivo. Los investigadores apuntan al adenovirus, pero tampoco les convence esta hipótesis porque este virus "circula toda la vida y se sabe que puede causar hepatitis, como otros tantos virus. Pero, ¿por qué tantas a la vez? Es lo que no sabemos. Quizá hay un factor ambiental extra", termina Méndez.

La investigación de las causas del actual brote de hepatitis entre menores, que va decreciendo según la información del ECDC [ver gráfico arriba], sigue en curso y el próximo jueves la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido tiene previsto publicar nuevos datos preliminares. La relación con la vacuna del coronavirus quedó descartada desde el principio, ya que la mayoría de los afectados no había sido vacunado por no disponer de suero para su edad (menores de cinco años).