Tom Brusse manifiesta su voluntad de retomar una relación sentimental con Melyssa Pinto: "Me gustaría volver con ella"

Los concursantes de La isla de las tentaciones son una máquina de generar contenido mucho más allá del reality en cuestión. Los integrantes de una de las parejas emblema del programa como es la de Tom Brusse y Melyssa Pinto han vuelto al foco mediático.

El francés se encuentra últimamente melancólico y deseoso de retomar su relación amorosa con la influencer Melyssa Pinto, a pesar de haber protagonizado momentos cargados de infidelidad durante el reality.

Tal y como declaró el exconcursante de Supervivientes a Socialité, los mejores momentos de su vida fueron los vividos con la catalana y le encantaría revivirlos: "Melyssa es especial, me gustaría volver con ella si ella quisiera".

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Brusse compartió una instantánea posando sin camiseta en la Costa Brava, de donde es natural Melyssa, y la tituló tal que así: "Echando de menos esos días... ¿Sabes de que año es esa foto?". Una clara referencia a los momentos en los que la pareja disfrutaba del verano en las playas catalanas.

"Yo siempre la he respetado, nunca le he faltado el respeto a Melyssa, yo he cambiado y ella lo sabe, tengo casi 30 años y quiero sentar la cabeza" comentó Tom Brusse.

La otra implicada en el tema, Melyssa Pinto, rehuyó de las declaraciones de su ex aunque manifestó el cariño que le profesa: "Yo le quiero mucho y sabe que puede contar conmigo, pero las cosas no son tan fáciles de olvidar, le he perdonado pero no he olvidado".

A pesar de todo, el francés puede continuar teniendo un 10% de posibilidades para reconquistar a Melyssa según las declaraciones de esta: "No volvería con Tom como pareja en un 90%, las cosas nunca se pueden saber del todo, pero para eso tendría que demostrarme que puedo confiar en él".