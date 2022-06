Bravo anuncia que l'Oficina de Denúncies de Violència de Gènere obrirà al juny a Castelló

L'Oficina de Denúncies i Assistència a Víctimes de Violència de Gènere situada a la Ciutat de la Justícia de Castelló obrirà les seues portes durant aquest mes de juny, convertint-se en la segona de la Comunitat Valenciana, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

Bravo, que ha visita Castelló per a presentar el dispositiu d'extinció d'incendis forestals en la província de Castelló per a la campanya d'estiu de 2022, ha subratllat que el personal que estarà al capdavant de l'aquesta oficina, tant policies com l'equip de psicòlegs i treballadors socials, estan realitzant els seus cursos de formació i formació pràctica "per a tindre experiència dels professionals que realitzen ja eixa tasca en l'Oficina de Denúncies de Violència de Gènere de València".

Bravo ha explicat que l'oficina de Castelló tindrà un àmbit territorial provincial i creu que és "un pas important en la lluita contra la violència i en la protecció de les dones víctimes de violència". "En eixa oficina s'ajudarà i es donarà suport a les dones en l'àrdua tasca que suposa fer el pas per a denunciar el maltractador", ha dit.

REFORÇOS

D'altra banda, quant als reforços amb els quals comptaran els jutjats de la província de Castelló, la consellera ha assenyalat que els tres jutjats de Nules estan reforçats amb personal i que, en la petició d'òrgans judicials feta al Ministeri de Justícia per a 2022, s'ha sol·licitat un nou jutjat per a Nules.

"Som conscients de la gran càrrega de treball d'eixe partit judicial i, als reforços de tots els jutjats, s'unirà un nou jutjat per a aquest partit judicial, doncs necessitem ampliar la planta judicial degut a l'increment de càrrega de treball", ha apuntat Bravo.

La titular de Justícia ha destacat que, en la província de Castelló, la inversió en personal que reforça les plantilles que existeixen supera el mig milió d'euros enguany. Així, els jutjats comptarà amb 25 llocs de treball de reforç i 5 prolongacions de jornada.