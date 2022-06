Cinema Jove preestrenarà el segon llargmetratge de Roberto Bueso, 'Llenos de gracia'

El repartiment de la pel·lícula es completa amb Paula Usero -Premi 'Un futur de cinema' 2021 i coprotagonista de llargmetratges com 'La boda de Rosa' i '#Luimelia'-; Pablo Chiapella ('La que se avecina'); Nuria González ('30 monedas'); Anis Doroftei ('Señor, dame paciencia'), i Manolo Solo ('El buen patrón' i 'La fortuna').

A més, la cinta compta amb un grup de joves intèrprets d'entre 9 i 14 anys, un dels quals és Dairon Tallon ('Black Beach').

La pel·lícula, el guió de la qual firmen Roberto Bueso i Óscar Díaz Cruz, es projectarà el 22 de juny a les 20.30 hores en el Teatre Principal de València, dos dies abans de la seua estrena en sales. Tant el director com l'equip actoral assistiran a l'esdeveniment, emmarcat en les activitats prèvies a l'arrancada oficial de Cinema Jove.

"LLUMINOSA I INSPIRADORA" COMÈDIA

'Llenos de gracia' és una "lluminosa i inspiradora" comèdia basada en fets reals. La protagonista és Marina, una monja molt atípica que arriba en l'estiu de 1994 al Parral, un col·legi amenaçat de tancament. Tot i que els interns, xics sense família, la reben amb malifetes, Marina té una idea que ho canviarà tot: formar un equip de futbol. Amb l'ajuda d'altres dos monges -Angelines, innocent i fràgil, i Tatiana, bruta i bondadosa-, crearà alguna cosa pareguda a una família de veres.

En la vida real, un d'eixos xiquets era Valmiro Lopes Rocha, més conegut com Valdo, qui va acabar convertint-se en jugador professional en equips de Primera Divisió com el Reial Madrid CF i el Levante UD, al que es va incorporar en 2010, i aconseguint la classificació per a l'Europa League.

'Llenos de gracia' és el segon llargmetratge de Roberto Bueso després de la seua òpera primera 'La banda' (2019), que es va preestrenar també en Cinema Jove. Va estar nominada als Premis Ferotge i es va alçar amb tres premis de l'Audiovisual Valencià.

"És un plaer rebre de nou en Cinema Jove una pel·lícula dirigida per Roberto Bueso, de qui ja vam fer la preestrena en 2019 la seua òpera primera. En 'Llenos de gracia' s'aprecia clarament la seua evolució com a director, ja que ha sabut superar amb escreix la dificultat afegida de dirigir en una mateixa producció a un elenc d'actors veterans i a un grup de xiquets. Aquesta pel·lícula confirma a més l'enlairament de l'actriu Paula Usero, Premi 'Un futur de cinema' 2021, convertida ja en representant del millor cinema espanyol del present", assenyala el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.