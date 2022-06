La mare de Marta Calvo: "Espere justícia per la meua filla i per totes. Així no es pot viure"

La mare s'ha pronunciat així en declaracions als mitjans de comunicació que esperaven en la porta de la Ciutat de la Justícia de València, on aquest dilluns comença el juí contra Jorge Ignacio, acusat de la mort de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas i d'intentar-ho amb altres huit dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu de 2018 fins al 7 de novembre de 2019. L'acusat presumptament introduïa a les seues víctimes cocaïna d'alta puresa via genital.

Marisol, la mare, ha indicat que estava "molt nerviosa" per l'arribada del juí, que assumeix amb "molta força": "Deixaré tot açò en mans de la justícia. Vaig a creuré en el jurat popular", ha afirmat.

Després d'açò, ha manifestat que espera que es faça justícia per la seua filla i "per totes elles" perquè "s'ho mereixen". "Estaré ací perquè sóc la veu de totes elles", ha assenyalat.

"Demane molta força a la meua filla, que me l'està donant, per a arribar al final forta i demane al jurat que per favor es pose en les meues sabates com a mare, que m'han llevat a la meua filla. Els demane que pensen que si fora filla seua, Què farien?", ha preguntat.

Marisol ha indicat que "per descomptat" que aguantarà durant tot el juí -es perllongarà durant cinc setmanes-: "He aguantat dos anys i mig i aguantaré fins al final", ha manifestat.

Ha assegurat que no té "por, ni ira, ni fàstic ni res" a l'acusat: "Realment d'ell no me'n recorde. Me'n recorde de la meua filla. Ell m'és indiferent", ha indicat.

Així mateix, Marisol ha mostrat la seua esperança que l'acusat s'afone davant el jurat quan testifique i finalment puga saber on va deixar el cos sense vida de la seua filla: "Així no es pot viure. Tinc força i la meua filla me la dona, però així no es pot viure", ha assenyalat.

"No podem viure els pares amb aquesta pena -ha afegit-, que no sapiem on tenim els fills. És molt dur tancar la porta de casa i tindre la teua filla sense saber on. Volem tindre un descans en pau", ha postil·lat.

"Lluitem per la presó permanent revisable perquè ací no hi ha pena més dura. Aquesta gent lamentablement no es pot reinserir i no cap en aquesta societat perquè ho tornaria a fer", ha insistit.