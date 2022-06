Este lunes, el presunto asesino de Marta Calvo, Jorge Palma, se sienta en el banquillo de los acusados. La fiscalía pide para él 130 años de cárcel al imputarle tres delitos de asesinato, ocho en grado de tentativa y once agresiones sexuales.

La joven, que no conocía personalmente a Jorge, quedó con él a través de una aplicación y fue a su casa. Mandó la ubicación del lugar a su madre y esta, al no tener noticias de su hija, acudió a la vivienda. Jorge la recibió, pero le dijo que no conocía "a ninguna Marta Calvo".

Cuando la madre de Marta denunció la desaparición, Jorge huyó y pasó 21 días desaparecido hasta que, finalmente, se entregó a la Policía, donde aseguró que Marta había muerto accidentalmente tras una noche de sexo, drogas y alcohol. Afirmó que se había asustado y descuartizó el cuerpo, pero la Guardia Civil no encontró ninguna prueba sobre ello. Desde entonces, las autoridades siguen buscando el cuerpo de Marta.

Jorge Palma no declarará hasta el día 6 de julio. Según Cruz Morcillo, colaboradora de El programa de Ana Rosa, el presunto asesino se verá reforzado al ser el último en declarar, pues lo hará con todas las cartas sobre la mesa.

El matinal ha hablado este lunes con Marisol Burón, madre de Marta, quien hace solo unas semanas acudió al Congreso de los Diputados para pedir que se aumentase la pena por ocultar un cadáver. "No le voy a poder ver porque yo, hasta el día 28, no declaro", ha destacado la mujer que, además, ha apuntado que "por su hija y por todas ellas hace lo que sea".

Burón, que ha pedido, de nuevo, que le entreguen a su hija para que pueda descansar en paz, ha destacado que está "muerta en vida" porque no tiene dónde ir a llorar a Marta.

Por su parte, Mariano Navarro, psicólogo de Marisol Burón y portavoz de la familia, ha señalado que la madre de Marta, junto con Antonio del Castillo y Juan Carlos Quer, están luchando por un cambio en el artículo 140 del Código Penal para que se castigue con prisión permanente revisable a aquellos asesinos confesos que han asumido la muerte de su víctima y el ocultamiento intencionado del cuerpo.

"Tengo claro que lo voy a conseguir, me cueste lo que me cueste, para hacerle justicia a mi hija", ha agregado Burón, que ha añadido que lo único que quiere es saber dónde está el cuerpo de Marta y que no alberga ira ni rencor hacia el asesino.

"Él es una persona que no tiene sentimientos. Espero que me mire a los ojos y me diga que, realmente, él no conocía a Marta porque él conocía a mi hija perfectamente. Me mintió desde el primer día y sigue mintiendo. Lo más penoso es que miente a la justicia y no pasa nada. Miente y se le concede mentir".