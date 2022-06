Creen la primera mascareta EPI BIO amb filtració d'aerosols del 97% que es desintegra en 22 dies

Aquesta mascareta, que compta amb un cos totalment biobasat que no provenen de fonts fòssils, ha sigut desenvolupada al costat d'un equip d'investigadors del CSIC liderat per José Mª Lagarón, especialista en materials de filtració i mascarillas, i ha obtingut la certificació FFP1 per part de l'organisme notificat EUROFINS Textile Testing Spain.

Té una capacitat de filtració enfront d'aerosols superior al 97%, i la seua biocompostabilitat fa que siga l'opció "més segura i respectuosa per al medi ambient" i a més "pot ser la solució perfecta per a aquest estiu, gràcies a la seua alta respirabilitat i capacitat de filtració", segons les mateixes fonts.

A més, de ser respectuosa amb el medi ambient aquesta mascareta també s'ha sotmès a nombroses proves realitzades per l'Institut de Biomecànica de València (IBV) per a comprovar que "dissipa millor la calor, la humitat i el CO2 que les confeccionades amb filtres tradicionals fets de polipropilé, altament contaminant per al medi ambient". De fet, s'ha de depositar en els contenidors de restes orgàniques.

En eixe sentit, l'investigador José Mª Lagarón ha destacat que a l'hora de triar una mascareta "hem de fixar-nos en el grau de protecció que ens ofereix, però també en què siga lleugera, ens permeta respirar bé i ens resulte còmoda" para "evitem tocar-la constantment, baixar-la per a deixar el nas fora o, directament, no usar-la".

A més, continua Lagarón, per a evitar la contaminació plàstica dels articles d'un sol ús com les mascaretes, que són també noves fonts de microplàstics quan es fraccionen, ha ressaltat que la capacitat de reciclatge orgànic de la mascareta BIO que han desenvolupat permet retornar el carboni al sòl per a regenerar biomassa, i "evita així que aquest contamine surant en l'oceà o en els nostres espais naturals, o en l'atmosfera provocant efecte hivernacle".