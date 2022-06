El juí contra el presumpte assassí de Marta Calvo i dos dones més arranca a l'Audiència amb l'elecció del jurat

Un total de nou ciutadans seran els encarregats de jutjar a l'acusat de la mort de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas i d'intentar-ho amb altres huit dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu de 2018 fins al 7 de novembre de 2019, data en la qual va morir l'última de les víctimes i el cadàver de les quals, el de Marta, no ha sigut encara localitzat. L'acusat presumptament introduïa a les seues víctimes cocaïna d'alta puresa via genital.

La vista arranca aquest dilluns amb la selecció del jurat i amb la lectura dels escrits de les diferents parts del procediment -Fiscalia, quatre acusacions particulars de les 11 víctimes i la defensa-. El juí conclourà el pròxim 15 de juliol, segons el calendari inicial.

L'acusat s'enfronta a una pena, tal com reclama Fiscalia, de 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública.

A més, la Fiscalia considera que concorre en l'acusat la circumstància agreujant de gènere per als delictes d'abús sexual i els tres homicidis. Al costat de la pena de presó, reclama quantioses indemnitzacions per a les víctimes o familiars.

Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exercixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena.

Marta Calvo va desaparéixer fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta.

Informes forenses han descartat en un escrit que Jorge Ignacio patisca una malaltia mental i han detectat que té trets d'una personalitat antisocial.

En la seua última compareixença en el jutjat, l'acusat va tornar a insistir que no va matar Marta Calvo i en què ja va dir a la Guàrdia Civil el que havia fet amb el cadàver. En eixa vista es va acordar que Jorge Ignacio seguira a la presó a l'espera del juí.