Entrevista

Emociones a flor de piel y en forma de canción. Marta Soto no maneja otros idiomas. Tampoco le hace falta. Es su manera de llegar al público, que lleva años descubriendo sus historias del día a día, esas que nos pueden pasar a todos y que giran, sobre todo, en la órbita del amor y el desamor.

¿Qué nuevas formas de sentir plantea en este disco?Tiene un punto de vista de un sentir más adulto, más maduro. Compongo desde otro sitio. El primer disco tenía mucho de esa inocencia de la adolescencia, desde los 16 a los 19 años, pero este entra ya en la veintena, en las responsabilidades y otro ritmo de vida, y yo creo que en las canciones, tanto a nivel musical como en las letras, se refleja todo eso. Me he atrevido a salir de mi zona de confort, probando otros sonidos que también me representan y descubriendo la faceta como productora.

¿Qué es todo lo que tiene Marta Soto?Historias, canciones, vértigo por probar nuevos estilos y nervios y miedos por sacar nueva música. La parte bonita y la que te hace no dormir por las noches. Todo eso es lo que tengo.

"No me doy cuenta hasta qué punto me expongo hasta que suelto la canción y la canto en público"

¿De dónde salen todas esas historias que cuenta?De la intensidad de una misma (ríe). Este disco tiene mucho de confinamiento, de encierro, de introspección, de mirar hacia adentro y hacer el ejercicio de ver lo que de verdad importa. Ahora ocurre todo tan rápido en la vida... Nos subimos al tren y estamos pensando solo en llegar y no en disfrutar del paisaje. Este disco tiene mucho de eso, de disfrutar el proceso, de perderme y volverme loca dándole vueltas a los temas y, sobre todo, de llevarme experiencias que te cambian el rumbo del día o de la semana. Ese es el sentir del disco.



¿Y todo ese sentimiento con el que interpreta?Te agradezco mucho que me digas eso. Ese sale del más puro desahogo, de tener muchas cosas que contar, de no saber siquiera cómo estoy y coger la guitarra y tener una conversación conmigo misma. Es un poco terapia. Yo he tenido mucho cariño por la música desde chiquitita y es un idioma para mí, una forma de expresarme. Creo que lo que hago tiene mucho que ver con mi tierra, con Huelva, donde hay una música muy melódica. Se nota mucho que vengo de allí.

"Ahora ocurre todo tan rápido en la vida... Nos subimos al tren y estamos pensando solo en llegar y no en disfrutar del paisaje"

¿Es mejor contar las historias que cantarlas?Yo te diría que sí. En mi caso, no me doy cuenta de hasta qué punto me expongo hasta que suelto la canción y la canto en público. A veces digo: 'hostia, que todavía me duele'. Pero eso es lo bonito y es lo que hace que le llegue más a esa persona que está escuchando y que conecta con la canción. Sinceramente, no sé hacerlo ni contarlo desde otro sitio. Y espero que me dure mucho.

¿Qué cree que provoca en los que la escuchan?Principalmente, mucha empatía, se sienten muy identificados con los temas, con lo que cuento. Agradezco mucho la gente que me sigue porque, cuando escribo una canción en mi habitación, a solas, jamás pienso que pueda salir de esas cuatro paredes. Cuando la comparto y, de repente, me escriben personas diciéndome que se la han llevado a su terreno, es lo más bonito que me puede pasar.

¿Cómo cree que es su tipo de público?Gente de todo tipo, una mezcla de todo. Hay de mi edad o más joven, pero también mucho más mayor. Parejas y mucho colectivo LGTBI también.

"Yo he tenido mucho cariño por la música desde chiquitita y es un idioma para mí, una forma de expresarme"

¿Es muy diferente la Marta artista de la que se baja del escenario?Yo siento que soy la misma. Me vengo un poco más arriba en el escenario, porque hay que hacerlo, pero no cambio cuando me bajo. Alejandro Sanz siempre dice que hay que ser artista encima del escenario, pero no debajo. Yo considero que la base que tengo es muy sólida, porque vengo de una familia muy humilde, que me ha inculcado unos valores muy bonitos. Gente sencilla. La cuna de cada uno marca la predisposición para relacionarte. Siento que soy la misma, y, si cambio, no es mi intención. Si alguna vez me he subido a la parra, he tenido mucha gente cerca para decirme: 'oye, escúchame, bájate de ahí'.

¿Le ha pasado?Sí, claro que me ha pasado, pero es sincero y viene de gente que te quiere. Mis amigas de toda la vida fueron las primeras que me dijeron: 'te estamos intentando llamar, pero no nos coges el teléfono'. Es el proceso de entender que hay que valorar las cosas. A mí me pilló muy pequeñita, cuando empecé tenía 17 o 18 años, ahora ya soy más mayor y es todo distinto.

La artista onubense Marta Soto. JORGE PARÍS

¿Se identifica con los cánones o estereotipos musicales actuales?Sí. Voy por días, igual que uno me levanto más femenina, otro digo: 'voy a ponerme un poco más ancha'. Ahora está la posibilidad de sentirte cada día diferente, porque existen menos etiquetas. A la hora de crear, además, también creo que hay más libertad. Creo que hay que ponerle nombres a las cosas, como las playlist, porque así le llega a la gente con más facilidad, pero yo no me siento etiquetada en ningún estilo. Este disco ha sido un ejercicio de eso, de componer desde la libertad y desde no juzgarme. Yo siempre he sido muy purista con lo mainstream, lo comercial, y me he dado cuenta de que eso es una barrera más, es cerrarme puertas. Precisamente, ahora hay una tendencia en la música de compartir, de no prejuzgar. ¡Vamos a juntarnos en el estudio y vamos a hacer música y a sentirnos libre!

"Si alguna vez me he subido a la parra, he tenido mucha gente cerca para decirme: 'oye, escúchame, bájate de ahí'"

Pasó de promesa a realidad en muy poco tiempo.Tengo que admitir que, desde el minuto uno, se han dado muy bien las cosas. Las herramientas que tenemos ahora los artistas nos facilitan mucho llegar al público y llegar de una manera más rápida y directa. Entiendo que hace 15 años, la manera de promocionarte era salir a la calle y tocar, tocar y tocar. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil dar a conocer un tema nuevo. Los medios siempre han apoyado mi música. Ha sido todo muy rápido, pero siento que no me he saltado pasos, porque yo ya venía de estar haciendo muchos conciertos. Pablo Alborán me dijo que esto era una carrera de fondo y que lo importante era mantenerse. Yo quiero hacer música que perdure en el tiempo. La música que escucho es la que escuchaban mis padres, la que sigue ahí. Y esa es mi ambición realmente. Y para eso hay que pedalear mucho.



Fue prácticamente apadrinada por Alejandro Sanz, además de otros artistas. ¿Cómo vivió toda esa época?La viví con mucha ilusión y con mucho cariño. Al principio fueron los típicos retuits en Twitter o compartir una publicación en Instagram y, de repente, ver que los propios artistas los compartían. Yo no daba crédito. Fue un momento de reflexión y de tomar decisiones. Lo bonito de todo esto es que, a día de hoy, con todos esos artistas, Pablo Alborán o Vanesa Martín, sigo manteniendo el contacto. ¡Hace unos días le pasé a Pablo un tema que acabo de componer para que me diera opinión! Eso es lo más bonito de la música, que todos estamos locos por ella, somos unos envenenados, y compartir es lo que le da sentido a todo.

"Honestamente, nunca he tenido plan B, y es una de las cosas que más vértigo me daba"

¡Es que antes hacía 'covers' de otros y ahora los hacen de usted!Ya. ¡Qué heavy, tío (ríe)! Es que si me pongo a pensarlo... Es tan fuerte. Pero yo estoy comenzando, ¿eh? Solo llevo cinco años oficialmente en la música y siento que todavía me queda muchísimo por aprender. A me tendieron en su día la mano, y siguen haciéndolo. Y creo que el fin de la música es seguir dándole forma a esa cadena que significa ayudarnos entre nosotros, así que yo estoy aquí para eso.



Marta Soto Punta Umbría, Huelva. 25 años. Cantante y compositora, Marta hacía 'covers' en YouTube de temas de Antonio Orozco o Alejandro Sanz que hicieron que artistas como Vanesa Martín, Pablo Alborán o el propio Sanz empezaron a recomendarla en sus redes. El Hormiguero le dio su primera oportunidad y, después, Warner la fichó. Tiene dos álbumes en el mercado y colaboraciones con Dani Fernández, Blas Cantó o Funambulista.