Ferran Suay: "Estic en contra de qualsevol discriminació, incloent-hi les que es practiquen per motius d'opinió"

Suay es pronuncia d'aquesta forma després de la seua destitució com a director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València decidida per la rectora de la institució acadèmica, Mavi Mestre, en considerar "inacceptables i masclistes" alguns comentaris del professor publicats en les seues xarxes socials.

Sobre aquest tema, Suay defèn en una resposta en el seu blog que està "radicalment en contra de qualsevol discriminació, incloent-hi les que es practiquen per motius d'opinió". "La Constitució espanyola ho recull en l'article 14, quan diu que tothom és igual davant la llei 'sense que puga prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social'", recorda.

"Respecte a la discriminació per sexe, -prossegueix- subscric sense reserves l'ideari del feminisme igualitari, tal com el vaig conéixer fa molts anys, precisament en entrar a la universitat, que advocava per la plena igualtat davant la llei de dones i homes.Les meues opinions sobre temes diversos són exclusivament personals, no tenen cap relació amb el càrrec, eren públiques abans que em nomenaren, a l'abril, no inclouen comentaris injuriosos ni vexatoris i estic obert a argumentar-les i discutir-les públicament amb qui estiga disposat a fer-ho".

Suay expressa el seu "rebuig a l'acusació de 'masclistes'" aplicada a alguns dels seus comentaris i opinions. I assevera: "Mai he considerat que els homes tinguen cap superioritat respecte a les dones, ni viceversa. Com a pare de dos filles m'interessa molt la seguretat de les dones i considere que l'estudi científic de la violència de parella és imprescindible per a poder trobar les solucions més efectives per a reduir l'impacte sobre les víctimes i, el més important, perquè cada vegada n'hi haja menys".

I agrega: "Sóc conscient que l'exercici de la llibertat d'expressió està sent castigat de manera preocupant en tots els àmbits del debat social, i que el nou impuls censurador és especialment alarmant en el debat de gènere, on qualsevol que qüestione els dogmes políticament correctes pot ser catalogat de misogin i masclista, per defecte i des de la més absoluta lleugeresa; una estigmatització que no sols criminalitza la discrepància, sinó que alhora banalitza el masclisme".

"Més enllà del preu personal i professional que em toca pagar a mi, aquest cas estableix un precedent perillós i alimenta un ambient que fomenta l'autocensura i l'homogeneïtzació de les idees" adverteix.

Suay assenyala que, tant en la seua vida acadèmica com en la privada, és "partidari de la resistència al dogmatisme i de fomentar el debat obert i de base científica". "M'agrada qüestionar les idees (les meues també), formular hipòtesis, buscar proves en contra de les que més m'atrauen, fer preguntes i centrar l'atenció en els fets, més que en les creences. És açò el que intente transmetre, tant a les meues filles com als estudiants".

En aquesta línia, advoca per que la universitat siga "un espai de lliure intercanvi d'idees, on es puga discutir de tot, amb plena llibertat d'expressió". "La universitat hauria d'estimular el pensament crític i oferir l'oportunitat de qüestionar les idees pròpies, de conéixer altres i de modular les opinions personals d'acord amb el coneixement que hom va adquirint", incideix.

"NO SE M'HA DEMANAT UNA EXPLICACIÓ"

Així mateix, considera que la manera en la qual s'ha produït la decisió de cessar-ho "no és rigorosa ni responsable, ja que respon precipitadament a una denúncia feta per un compte fals de Twitter (@HarrietTaylorM3), creada fa uns dies, i que tenia 0 seguidors" quan va llançar les acusacions contra. "En cap moment, no se m'ha demanat una explicació, i es va llançar directament un comunicat a la premsa que em dedica qualificatius que rebuig i que lesionen el meu dret a l'honor", lamenta.

"No m'interessa gens alimentar la polèmica, i sí preservar al màxim el prestigi d'una institució que sempre he respectat profundament i que considere que ha d'exercir un rol exemplar en la societat valenciana, com a model de solidesa intel·lectual i de democràcia en el funcionament. Això noomés ho pot fer si respecta i estimula internament el lliure pensament i la llibertat d'opinió i d'expressió. Pensar i debatre no haurien de mai estar prohibits, especialment en una institució pública i democràtica; en una universitat, deurien ser el fonament del progrés acadèmic i científic", argumenta.

Finalment, vol expressar el seu agraïment, tant per les mostres de suport que ha rebut com pels comentaris negatius que se li han dedicat. "En els dos casos, són mostres de llibertat d'expressió, que jo respecte plenament, i que em donen informació rellevant sobre les opinions altres persones. Tot i que _òbviament_ les primeres m'agraden més, no voldria que els segons pogueren ser prohibits ni silenciats per ningú. Vull que puguen expressar-se lliurement també les opinions contràries a les meues, fins i tot les que em semblen infames, arbitràries o delirants", conclou.