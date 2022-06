El alegato de Megan Fox a favor de ser madre y seguir siendo sexy

Vivir en una sociedad heteropatriarcal es consecuencia de la dominancia histórica de los hombres, que han conseguido que a muchas mujeres aún les cueste deconstruirse y tengan todavía comentarios machistas hacia otras mujeres, como le hecho de que una madre ya no pueda ser sensual y tenga que dejar de lado esa parte de sí misma. Al menos, así opina Megan Fox.

La actriz de 36 años, que recientemente se quejaba de que ella se adelantó varios años al movimiento #MeToo y que por ello fue ridiculizada, ha criticado que en lugar de apoyos se encuentre con que son demasiadas las mujeres que le afean que se muestre tan erótica y concupiscente habiendo sido ya madre de Noah Shannon, Bodhi Ransomy Journey River, de 9, 8 y 5 años respectivamente, con su exmarido, Brian Austin Green.

"Qué mensaje tan terrible es el que se dan las mujeres entre sí. Entonces una vez que tienes hijos, ¿qué? ¿Ya deberías dejar de ser sexy?", se ha preguntado la intérprete de Jennifer's body en la presentación de su última película, Taurus, que protagoniza junto a su pareja, Machine Gun Kelly, con quien estaba teniendo otra demostración pública de afecto.

"No, como mujer deberías poder ser y sentirte más sexy que nunca después de haber dado a luz a un hijo. Es una idea muy misógina y patriarcal esa, que se nos ha impuesto a las mujeres y de la que tenemos que desprendernos", ha puntualizado ante el The Evening Standard Fox, quien sin embargó admitió no tener una opinión fundada para todo.

megan fox attends the "taurus" premiere during the 2022 tribeca film festival ( june 09, 202). pic.twitter.com/FNM4K4MOdm — megan fox archive (@archivemegan) June 10, 2022

Eso vino a colación de otra pregunta que le hicieron acerca del derecho de las mujeres a abortar. Megan Fox aseguró sentirse "la peor persona" del mundo a la preguntarle eso porque desconoce "qué está pasando en el mundo, la verdad", así como no tiene una "buena respuesta" ante las críticas a la celeridad del mundo de la moda, ya que ella acaba de lanzar al mercado la semana pasada su segunda colección con la firma Boohoo.

Por último, Megan Fox agregó que estaba tan orgullosa de su cuerpo que ahora se cabrea por haber hecho caso a los mandamases de la industria cinematográfica, pues ella hubiese salido sin ropa en todas partes: "Mi mayor momento de fama fue en 2009. Durante la segunda gira de prensa de Transformers. En aquella época me habría desnudado en todas partes, pero no me lo permitían".