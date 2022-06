Transició Ecològica llança ajudes d'1,86 milions d'euros per a projectes municipals d'adaptació al canvi climàtic

L'objectiu de la línia d'ajudes és donar suport a la redacció i execució d'actuacions d'adaptació al canvi climàtic i reducció de la vulnerabilitat en espais urbans i periurbans, en el marc dels Plans d'Impuls al Medi Ambient-Canvi Climàtic (PIMA-CC), explica l'administració autonòmica en un comunicat.

La directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, ha detallat algunes de les propostes com l'obertura de refugis climàtics, les intervencions dirigides a atenuar l'efecte "illa de calor", la integració de la perspectiva climàtica i la infraestructura verda i blava en la planificació urbanística o l'aplicació de solucions basades en la naturalesa per a previndre riscos associats al calfament global.

"Aquestes ajudes que van ja per la seua segona edició potencien el pensa en global, actua en local amb la vista posada en aquells municipis compromesos amb l'acció pel clima i que, per grandària i població, compten amb menys recursos per a executar els projectes", ha afirmat Monrós.

L'import individual de cada subvenció podrà cobrir fins al 90% de la inversió, amb un màxim de 125.000 euros, per a projectes executats des de l'1 d'octubre de 2020 i fins al 31 d'octubre de 2023.

Aquesta és la segona edició de les ajudes contemplades en els Plans d'Impuls al Medi Ambient-Canvi Climàtic, que l'any passat va concedir 2 milions d'euros a 40 municipis. El termini d'execució de les actuacions de la convocatòria anterior finalitza el 30 de setembre d'enguany.

La convocatòria d'ajudes s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).