Lo que hay detrás del contrato de Paz Padilla con Mediaset, según Diego Arrabal: "Jugada perfecta, pero hay que tener dignidad"

Fue la noticia de la semana pasada en el mundo de la televisión: Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía.

Este acuerdo pone fin a un tira y afloja que ha durado meses. El 20 de enero Paz Padilla abandonó el plató de Sálvame tras una tensa discusión con Belén Esteban.

Según la abogada Maica Vasco, al día siguiente Mediaset la despidió. Pero, aunque el grupo de comunicación alegó que se ausentó de sus funciones como motivo del fin del contrato, esta misma letrada aseguró que la cómica interpuso una demanda por "despido improcedente", con la idea de defender que su despido fue planeado antes de ese día.

Y aunque ahora se ha llegado a un acuerdo, la incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino cuando ella "finalice una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses", según fuentes de la cadena.

Pero, ¿qué hay detrás de este contrato? Diego Arrabal, viejo conocido del grupo de comunicación por sus colaboraciones en Sálvame y Viva la vida, da su punto de vista. "Mi mensaje está muy claro. El titular de este directo está clarísimo: Paz Padilla se vende. Así lo veo, y así lo voy a compartir con todos vosotros. Creo que es bajarse las bragas hasta la rodilla", comenzó diciendo en su canal de Youtube.

"La echaron, la vapulearon y ahora, de buenas a primeras, llega un contrato íntegro. ¿Creéis que eso es lo que debería haber hecho Paz? Si me preguntáis a mí, tenéis ya la respuesta. Me parece una bajada de bragas hasta la rodilla y hasta los tobillos", cuestiona el fotógrafo. "En la vida hay que tener dignidad, que es una palabra que es muy fácil decir y muy complicado llevar a cabo", sentencia, sobre la decisión de la gaditana.

Sobre los porqués, cree que todo se trata de una estrategia del grupo de comunicación. "La maniobra es perfecta por parte de Mediaset. Mediaset va a pagar exactamente lo mismo la tenga en plantilla o no la tenga. Porque, si no la tienen, le tienen que pagar el despido, que era íntegro. No es la primera vez que un presentador se queda en el congelador y para que no esté en otro sitio… Cuando tú llevas un tiempo sin salir en televisión, la gente se olvida de las personas. Yo te contrato, te meto en el congelador y lo que te doy es la caca de la vaca y programas que nadie quiere. No digo que vaya a pasar eso, pero es una posibilidad muy posible. Cuidado, que no es el primer caso que contratan a un presentador para que no lo tenga la competencia, lo primero, y, lo segundo, para hundirle la carrera. Ella [Paz] ya sabe que no la quieren porque le han despedido. Tú no puedes volver a un sitio donde tú ya sabes que no te quieren. Esa es la realidad", argumenta de Arrabal.