El drama del mito erótico de los 80 Samantha Fox: tiene que ser operada de un bulto peligroso en las cuerdas vocales

En la década de los 80, varias cantantes extranjeras revolucionaron la televisión en España. Dos destacaron entre todas: la italiana Sabrina Salerno y la inglesa Samantha Fox. Hoy Fox tiene 56 años, pero no está pasando por su mejor momento.

La artista se someterá a una cirugía este mes para extirpar un crecimiento de 10 mm entre sus cuerdas vocales. Tras experimentar problemas con su voz al cantar, acudió a un médico.

"Cuando vi el bulto en la pantalla, pensé: 'Oh, Dios, eso no es normal'. "Parecía muy grande. Piensas en el cáncer de garganta de inmediato", declaró Fox a The Sun.

Samantha Fox prosiguió con su relato: "El médico dijo: 'Tenemos que sacar eso lo antes posible. Puede que no sea nada, pero puede que sí lo sea'. Estaba en estado de shock. Mi prometida Linda estaba conmigo y se echó a llorar. He llorado mucho", dijo la artista.

Según The Sun, la madre de Samntha Fox, Carole Ann, sufrió cáncer de mama y su pareja durante años, Myra Stratton, quien murió en 2015, también tenía la enfermedad.

"El médico me ha dicho que el crecimiento está en una posición precaria, por lo que incluso si resulta ser un pólipo benigno, la cicatrización es una gran posibilidad", dijo.

Samantha Fox sigue actuando, sobre todo en misiones militares de las fuerzas armadas de Reino Unido: "Lo amo y odiaría tener que renunciar. Solo rezo para que todo esté bien", concluyó Samantha Fox.