Encuesta DYM | El 60% de los andaluces pediría al PSOE abstenerse para evitar que Moreno Bonilla dependa de Vox

Si el PP gana las elecciones y está en disposición de gobernar la Junta de Andalucía, pero no tiene mayoría absoluta para que Juanma Moreno Bonilla sea investido presidente solo con los escaños populares, el PSOE debe permitir con su abstención que Moreno Bonilla se mantenga en San Telmo para que Vox no entre al Gobierno. Así al menos lo cree el 59,1% de los andaluces, según la encuesta realizada por DYM para 20minutos, en la que casi seis de cada 10 encuestados consideran que los socialistas debería facilitar que el PP pueda formar gobierno sin depender de la lista que encabeza Macarena Olona.

Frente a esa opción, claramente la preferida de los encuestados, tan solo el 22,1% de los andaluces rechazaría que el PSOE se abstuviera para facilitar un Gobierno de Moreno Bonilla a cambio de no depender de Vox. Un 18,9%, por su parte, dicen no tener claro o no querer revelar su preferencia ante un escenario que, a tenor de la encuesta, tiene opciones reales de producirse.

Lo más llamativo es que no solo los votantes de izquierdas prefieren que, si el PP ha de seguir gobernando, lo haga sin depender de Vox, al menos en la investidura. Los electores de todos los partidos eligen de manera mayoritaria esa opción, incluidos los que votaron al propio Vox en las anteriores elecciones: un 43,4% aseguran que el PSOE debería abstenerse para facilitar un Gobierno de Moreno Bonilla y que Olona no sea necesaria para que continúe como presidente, por un 38,1% que prefieren lo contrario.

Para los votantes del PP, que Vox tenga en su mano condicionar la investidura de Moreno Bonilla tampoco es la opción preferida. De hecho, un 79% cree que el PSOE debería abstenerse para que los populares puedan formar Gobierno sin depender de Olona, por tan solo un 12,3% que rechaza esa opción. Son porcentajes casi calcados a los que se registran entre quienes votaron a Cs en 2018: un 77,3% apostarían por una abstención socialista para que Moreno Bonilla siga en San Telmo, y solo el 11,7% se opone a esa alternativa.

Es en la izquierda donde esta posibilidad genera más resistencias, aunque la opción de que el PSOE se abstenga para evitar que Vox condicione la investidura sigue siendo mayoritaria. El 58,2% de quienes votaron socialista hace cuatro años preferiría que su partido se abstuviera para dejar gobernar al PP antes de que Vox condicionara la investidura, y lo mismo piensan el 45,5% de quienes eligieron la papeleta de Adelante Andalucía, que ahora se presenta dividida en dos: la lista de Teresa Rodríguez, que mantiene esa marca, por un lado; y Por Andalucía, la alianza de IU, Podemos y Más País, por el otro.

El cambio de Gobierno, bien recibido

Mucha más división hay entre los votantes al ser preguntados por cuál creen que sería el mejor Gobierno para la Junta de Andalucía. Un 26,2% afirma que la opción más deseable es que el PP gobierne en solitario, pero un 18,3% apostaría por una coalición del PSOE con la izquierda o incluso con Cs, pero sin PP ni Vox en la ecuación. Un 15,5%, por su parte, optan por una coalición de Moreno Bonilla y Olona, y solo un 9,9% consideran que la mejor alternativa es una alianza PP-PSOE.

Pese a esta fragmentación, casi la mitad de los andaluces coinciden en valorar como positivo o muy positivo el cambio que se produjo en 2018 en la Junta de Andalucía, donde el PP entró a gobernar tras 40 años de ejecutivos socialistas. Cuatro años después, el 49,8% de los encuestados creen que la salida del PSOE de San Telmo ha sido buena, por tan solo un 20,8% que valora el cambio como "negativo" o "muy negativo". Destaca la proporción de quienes votaron a la izquierda en 2018 que consideran que el relevo en el Gobierno ha sido "ni negativo ni positivo": un 37,2% de los electores del PSOE y un 33,5% de los que eligieron la papeleta de Adelante Andalucía lo ven así.

Esta buena imagen del PP se traslada a la valoración que hacen los ciudadanos andaluces sobre la actuación de los partidos durante la legislatura. Los encuestados son mayoritariamente críticos con todas las formaciones, y todas suspenden a excepción de una: la popular, la única que consigue una nota media de aprobado por su gestión durante los últimos cuatro años. Los ciudadanos califican con un promedio de 5,4 al PP, que además es el único partido al que aprueban más ciudadanos (un 61,2%) de los que lo suspenden (solo el 32,8%).

Todos suspendidos salvo el PP

Parece razonable pensar que al PP le ha beneficiado estar en el Gobierno, puesto que Cs, su socio de coalición, es el segundo partido mejor valorado, si bien con una nota sensiblemente peor que la del partido que lidera Moreno Bonilla: un 3,9 de media. En su caso, los ciudadanos que dan un aprobado a Cs son menos que los que lo suspenden: el 43% frente al 48,6%.

La izquierda tampoco llega al 4. La actuación del PSOE estos últimos cuatro años merece, de media, un 3,7 para los encuestados, mientras que la de Adelante Andalucía y Unidas Podemos –que se separaron a mitad de la legislatura tras una dura pugna interna– solo es calificada con un 3,2, de media. No obstante, es Vox quien obtiene la peor nota media: un 2,8. El partido es, además, el que más porcentaje de suspensos cosecha entre los ciudadanos: un 62,1%.