Una lipovaser, la última operación estética de Raquel Bollo, le pasa factura en 'Viva la vida': "Puede tener críticas o no, pero me apetecía"

Raquel Bollo ha pasado nuevamente por el quirófano. La colaboradora de Viva la vida reconoció este domingo, en el mismo programa, que se ha sometido a una lipovaser para modelar la zona del abdomen y también mejorar la flacidez de sus brazos.

"Soy una persona que siempre tengo cinco kilos de más y cinco de menos. Me controlo yo sola, pero, desde el embarazo, tenía el abdomen que no me gustaba", reconocía la andaluza.

"Llevaba mucho tiempo queriéndome hacer esta operación. La hice el martes", reconoció en el programa de Telecinco, en el que, como consecuencia de la intervención y de los puntos, se tuvo que sentar en un taburete alto.

"Es algo que tenía ganas de hacer", reconoció la empresaria, que rápidamente se acordó de los haters de las redes sociales y se adelantó a las posibles críticas que podría tener que soportar. "Puede tener críticas o no, pero me apetecía", lanzó ala ire.

"Estoy operada, pero tengo fuerzas", subrayó ante los comentarios de sorpresa por haber sido intervenida el martes y haber ido a trabajar.

"Siempre aconsejo que te pongas en buenas manos y estés totalmente informada", fue el importante mensaje que lanzó la colaboradora a la audiencia del programa.

En cuanto al procedimiento que ha empleado Raquel para remodelar su cuerpo, hay que recordar que la principal diferencia entre lipovaser y liposucción es la técnica que se emplea para la retirada del tejido graso corporal. En el caso del Lipovaser, se emplea una técnica de ultrasonido, mientras que el lipoláser utiliza una técnica láser como su propio nombre indica.