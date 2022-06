El PP denuncia que el Gobierno "margina" a la Comunitat en la financiación de la dependencia y afea a Oltra que "calle"

"Somos la segunda autonomía peor financiada en materia de dependencia por el Estado, que solo destina el 14,86 por ciento del total destinado en la Comunitat al sistema de dependencia", ha criticado, al tiempo que ha apuntado que "por detrás solo se encuentra el País Vasco".

En esta línea, ha censurado que "no se haya escuchado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y a Mónica Oltra alzar la voz y reclamar lo que tanto miles de valencianos están esperando", según ha indicado el PPCV en un comunicado.

"Las humillaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los valencianos están siendo ya habituales, pero lo más lamentable es que Puig se esconda, calle y no se plante ante el Ejecutivo para que nos den lo que nos pertenece". "Si el 'president' no quiere enfadar a su jefe, no sé a qué espera Oltra para montarle un pollo a Sánchez", ha declarado, y ha afeado a la vicepresidenta que "ni gestione la dependencia ni reclame lo que nos pertenece".

La portavoz adjunta del PPCV ha valorado que "la falta de sensibilidad de Sánchez y Puig para hacer frente a los pagos en materia de dependencia es muy grave porque se trata de personas que necesitan esa pensión". "No se trata de números y de querer más, sino de poder llegar a un número mayor de personas que están desde hace muchos años esperando para cobrar la dependencia y que, en muchos casos, fallecen incluso antes de tenerla concedida", ha agregado.

Asimismo, ha censurado "Sánchez incumple sistemáticamente con su promesa de dotar con un 50% lo que se destina a dependencia, a lo que se une la deuda acumulada de 600 millones con la Comunitat Valenciana en materia de dependencia".

"FALTA DE SENSIBILIDAD"

"A esta falta de sensibilidad del presidente del Gobierno se une el incumplimiento por parte de Oltra de acabar con la lista de espera en dependencia, en la que en la actualidad hay cerca de 14.000 valencianos", ha denunciado.

En este sentido, ha señalado que la vicepresidenta "se comprometió a que a principios del año 2022 se acabaría con la lista de espera de la dependencia y, de nuevo, no ha cumplido con su promesa y la lista sigue siendo escandalosa".

Finalmente, ha afirmado que, "además de 4.408 personas que fallecieron sin ser atendidas sus peticiones para entrar en el sistema de la dependencia, se unen los 14.000 expedientes de fallecidos y que sus herederos siguen esperando recibir la ayuda a la que tenía derecho su familiar".