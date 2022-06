Feijóo pide no confiarse y proteger Andalucía de un "Gobierno roto" y de "populismos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces que no se confíen con las encuestas y que acudan con "valentía" a las urnas el próximo domingo para proteger a Andalucía de la "fragmentación política, el populismo" y de "la falta de confianza" que traslada un Gobierno "roto y dividido".

"No importa el asunto de relevancia o la urgencia del asunto para acreditar que este Gobierno está roto, y que está dividido y que es especialista en discutir entre sí y no en traer soluciones para todos", ha dicho el líder el PP durante su intervención en un mitin en Cádiz.

Un mitín en el que han participado el coordinador general del PP, Elías Bendodo; la candidata número uno por Cádiz, Ana Mestre, y también el presidente del PP provincial, Bruno García León.

Feijóo se ha dirigido al presidente del Gobierno para que diga a su ministros "que no acrediten sus diferencias en público" y "no porque estemos en campaña", tal y como ha señalado, "sino porque España no se merece este carnaval político".

Y es que, según sus palabras, la crónica de la semana del Gobierno es "la división" y el "desencuentro," y en el Congreso, además -ha recordado- los dos partidos que lo forman votan de manera diferente y también muestran posturas enfrentadas sobre política exterior o las pensiones.

"¿Como se tapa esa realidad?. Cambiando de conversaciones", se ha respondido a sí mismo Feijóo, quien cree que a los miembros del Gobierno les gusta presumir "de ser los más feministas, sociales o ecologistas" cuando son "el Ejecutivo más caro de la historia" y el que, según ha señalado, más usa los decretos leyes, más vulnera la ley de transparencia o al que más reveses propina el TC.

"La fragmentación dificulta la gobernabilidad y alienta los chantajes de las minorías. España no puede estar gestionada por aquellos que no creen en España", ha proseguido el presidente de los populares, quien ha pedido consolidar el voto del PP en Andalucía "ahora que empezamos a despertar y competir".

Feijóo ha instado a los andaluces a que no interrumpan "el camino del éxito" y que no vuelvan hacia épocas pretéritas, que, según ha dicho, "no han traído nada bueno a esta tierra". Este Gobierno, el de Juan Manuel Moreno, ha solucionado, según el líder popular, "más en tres años que en tres décadas" socialistas.

Por eso, ha insistido en pedir el voto sin dar nada por hecho y sin hacer caso a las encuestas. "Cada voto cuenta -ha incidido- y cada voto puede decidir el último diputado en cada una de las ocho provincias”, ha apuntado al tiempo que ha incidido en la diferencia que habría entre 45 diputados y los 55 que dan la mayoría absoluta.

Ha reclamado a sus votantes que pidan incluso el voto "con confianza" a los socialistas porque -ha continuado- "estamos ante una oportunidad histórica de seguir un proyecto de progreso" y además, porque a su juicio, "no hay que relajarse" pues, según sus palabras, si se confían en ganar, "sería el doble de decepción".

Votar por Juan Manuel Moreno sería, en su opinión, votar por un "modelo radicalmente distinto", "nítido, transparente y que no va contra nadie", abriendo puertas "a todos y gobernando para todos", y que no se cimente en la inestabilidad y el desprestigio institucional.

Para Feijóo nadie confía ya en las previsiones del Gobierno, ni en su autoridad, entre otras cosas, por su falta de respeto a las instituciones y la desconfianza que genera dentro y fuera del país.