Director de MSC Cruceros: "Una tasa turística no condiciona la decisión de poner un barco en una ciudad u otra"

El director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, ha explicado que la posible implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, y en València en particular, tendría un "impacto" económico para la compañía pero no disuadiría su actividad. "Una tasa turística no nos condiciona la decisión de poner un barco en una ciudad u otra, nunca lo ha hecho", ha asegurado.