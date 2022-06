La respuesta de Almudena Cid cuando le preguntan por Christian Gálvez

Seis meses después de su ruptura con Christian Gálvez, la exgimnasta y actriz Almudena Cid vive ahora una nueva etapa de su vida enfocada en su carrera profesional. Este sábado ha estado en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de sus libros y, de paso, responder con una sonrisa a las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra, sus planes de maternidad e incluso de su expareja Christian Gálvez.

"Del 0 al diez, estoy en el 10. Bueno, a veces estoy en un 8, un 7... Voy ahí, pero estoy bien, estoy bien" se ha sincerado.

Cid ha reconocido que ahora está centrada en "nuevos proyectos televisivos", que están siendo su refugio para salir adelante. "Estoy ahí que no sé muy bien qué va a pasar, pero bueno, barajando algunas posibilidades... Y con la escritura, que tengo intención de sacar otro libro", ha revelado.

Respecto a si alguna vez se ha planteado ser madre, la exgimnasta y escritora ha asegurado que no descarta la maternidad "porque es algo que he tenido siempre en mente", ha dicho. "Me gustaría, sí, si llegase el momento, y la persona, claro...", ha matizado a continuación.

Ante la pregunta de si no cierra la puerta al amor, Almudena Cid ha respondido que en estos momentos está pasando por una etapa de crecimiento personal. "Ahora mismo estoy en mí. Pero ahora también te puedo decir que estoy mucho mejor, que en esos momentos no sabía ni dónde estaba, y ahora ya estoy muy bien", ha enfatizado.

La exgimnasta ha abundado en su situación personal: "Me he reencontrado, estoy encontrando rincones míos que no había transitado. Estoy volviendo a valorarme, estoy recuperando los valores que tengo yo, en esencia. De hecho, volver a mi etapa deportiva me ha ayudado mucho a recordarme cómo era yo".

En este sentido, ha asegurado que ella siempre hablará de su "evolución propia, de mi autoconocimiento, de qué me ha ayudado, como he hecho siempre", ha recalcado.

Cid ha reconocido que se ha sentido incómoda al estar en el foco mediático a raíz de su divorcio de Christian Gálvez "porque yo estaba trabajando, estaba subiéndome a un escenario todos los días y ha sido muy duro", aunque ha sostenido que ha salido "muy bien" de todo eso.

Respecto a si será más exigente en el amor la próxima vez, Cid ha indicado que va a seguir siendo ella misma, pero "la vida te ayuda a experimentar y te enseña muchas cosas".

Por último, cuando le preguntan si le desea a Christian Gálvez toda la felicidad, la exgimnasta ha reaccionado de manera muy directa: "Yo pienso en mí", ha dicho tajante, aunque con una sonrisa.