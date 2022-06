Pedro Piqueras desaparece de 'Informativos Telecinco': el motivo de su ausencia

Los espectadores de Telecinco han notado en los últimos días la gran ausencia de una de las caras más visibles de sus informativos. En la última semana, Pedro Piqueras ha dejado de presentar la edición de las 21.00 h de Informativos Telecinco, cuyo testigo ha tomado Isabel Jiménez.

El último informativo presentado por Piqueras fue el del jueves 2 de junio. Su ausencia el viernes 3 no fue tan llamativa porque el periodista llevaba varios meses descansando este día de la semana.

No obstante, durante toda esta semana ha sido Jiménez quien ha presentado la edición nocturna. Como parte de este cambio de sillas, la presentadora Alba Lago, que acompañaba a Piqueras, ha pasado al mediodía junto a David Cantero.

Según informa El Televisero, el motivo de la ausencia de Piqueras se debe a que "se ha tomado unos días de descanso", por lo que se prevé que esta semana próxima vuelva a situarse al frente de la pequeña pantalla cada noche de lunes a jueves.

En lo que a su retirada de la televisión respecta, Piqueras se refería de la siguiente manera meses atrás, en una entrevista con Mara Torres en el programa El Faro de la Cadena Ser: "Si me fuera, que algún día lo haré, si no me echan antes, que nunca se sabe en esta profesión, me iría de acuerdo con la empresa y despacito. Lo haría como ha sido mi vida siempre, con discreción", aseguraba.

En este sentido, confesaba que una vez cumplidos los 67, cosa que hizo el pasado mayo, ya iba "siendo hora" de empezar a hacer planes de retirarse, aunque "siempre pasa algo" que le impide hacerlo.