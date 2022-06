Ana Peleteiro cuenta cómo supo que era adoptada y da una lección sobre el fracaso

La gallega Ana Peleteiro fue una de las protagonistas de la última entrega de Déjate querer, programa presentado por Toñi Moreno. En él, y tal y como anunció la presentadora, la atleta mostró su faceta más personal antes de conocer a dos de sus más acérrimas fans.

Aunque en el programa, grabado hace unas semanas, omitió su embarazo, sí habló de su relación con Benjamin, de cómo era un amor del pasado que había vuelto con más fuerza que nunca y que sentía cosas que no le había provocado ninguna otra relación en años.

También dejó claro que adoraba a sus padres y que estos habían sido esenciales en su carrera, que tocó techo en agosto de 2021, cuando consiguió la medalla de bronce en la final olímpica de triple salto de Tokio y batió dos veces el récord de España que ella misma poseía.

También hizo énfasis en lo afortunada que se sentía y recordó que fue adoptada a los pocos días de nacer. Se enteró de ello de manera orgánica y natural cuando, tras apreciar diferencias entre su piel "marrón" y la de sus padres "blanca hasta que le daba el sol y se ponía roja".

Entonces, le preguntó a su madre por ello y se enteró de que era adoptada. Eso sí, dejó claro que nunca había tenido mucha curiosidad por su familia biológica, pues siempre había sido la más mimada en la adoptiva... pero reconoció que le gustaría saber de dónde era su padre por sus raíces africanas.

Añadió que su familia tampoco la había buscado y comentó que trataba estos temas con naturalidad para desestigmatizarlos. "Siempre he intentado dar visibilidad a estos temas, a la adopción o a los temas raciales. Pero no hay que decirle a un niño ‘pobre, es adoptado’ ¿Cómo que pobre? Ha tenido la suerte de que una familia le adopte, si no, a saber dónde estaría yo... he tenido mis baches, pero con la familia que tengo, todo es fácil", sentenció.

Ya cuando estuvo con las niñas a las que conoció, aprovechó para darles una lección sobre los fracasos y recordó los Juegos Olímpicos de 2016. Así, insistió en que estaban bien para motivarse para mejorar, tomar impulso y que no pasaba nada si alguna vez no se alcanza un objetivo o no se tiene lo que se quiere.