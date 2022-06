Kiko Matamoros celebra aguantar en 'Supervivientes' "sin aditivos": "He ganado cuatro años de vida"

Telecinco emitió este viernes 10 de junio una nueva entrega de Supervivientes que albergó el culmen de la unificación, la pruebas de líder, ganada por Ignacio de Borbón, y unas nuevas nominaciones.

Estas últimas fueron las más polémicas hasta la fecha y terminaron con Anuar Beno, Yulen Pereira, Kiko Matamoros y Mariana Rodríguez en la cuerda floja. Además, y como de costumbre, Jorge Javier Vázquez aprovechó las nominaciones de Supervivientes, que es cuando puede hablar con los concursantes en solitario, para sacarles información.

Al llegar el turno de Kiko Matamoros, el presentador se quedó muy sorprendido con una profunda reflexión del tertuliano. "Parece una idiotez y que lo dice todo el mundo, pero este concurso te cambia, y creo que esta experiencia a mí me está cambiando para muy bien", comenzó el colaborador de Sálvame.

Después, celebró que estaba echando de menos a Marta López Álamo y poco más, haciendo énfasis en que era más independiente de algunas sustancias de lo que pensaba.

"El médico me dice: ‘Llevas dos meses y te aseguro que has ganado cuatro años de vida’. Hoy tenía la tensión a 11,7 que eso yo no la he tenido en mi la vida y 53 pulsaciones en reposo, que eso en una persona de mi edad es una locura. Una locura de bien", presumió.

"Antes de entrar tenía un proyecto de infarto, estoy orgulloso de haber podido renunciar a muchas cosas, de haberle echado dos cojones. Me he demostrado que se puede vivir sin aditivos y conservantes", aseveró. "Me gusta mucho escuchar eso", le felicitó Jorge Javier Vázquez.