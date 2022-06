El Beaux Artes String interpreta els trios de corda nº3 i nº8 "Serenade" de Beethoven a l'Almodí

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacat que aquest concert "se suma a la intensa i important programació que gaudim fa dos anys amb motiu del 250 aniversari del naixement de Beethoven".

"Podem presumir d'haver dissenyat i interpretat una bona part de la música de cambra del genial compositor alemany, que continuarà programant-se en les pròximes temporades", ha agregat.

Per al director del Palau, Vicent Ros, en aquest concert "podrem escoltar una bona mostra d'eixa producció de corda de Beethoven, que va representar una etapa determinant de cara a la futura creació dels seus sublims quartets de corda".

El Beaux-Arts String Trio és una agrupació de cambra formada per solistes internacionals. Han fet actuacions en tota Europa, Amèrica i Àsia, i han participat en festivals prestigiosos com Granada, Santander, Tanglewood, Banf, Evian, Lyon, Santorín, Espoleto, Herceg Novi, etc.

Els seus integrants han actuat com a solistes amb les principals orquestres espanyoles, i estrangeres com l'Orquestra Nacional de Flandes, Nacional de Bèlgica, London Philharmonia, Scala de Milà, etc.

En els seus concerts actuen amb instruments italians del segle XVIII: un violí N. Gagliano (1761), una viola C. F. Landolfi (1770) i un violoncel A. Gagliano (1735).