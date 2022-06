El 39% dels valencians té miopia i la prevalença augmenta un 100% en dos anys entre els joves

El 39% dels valencians té miopia, igual que la mitjana nacional on s'ha demostrat que la incidència d'aquest defecte visual ha augmentat un 10% entre els joves de 18 a 24 anys des de 2020 i segueix sent el defecte visual més comú entre els menors de 35 anys, segons dades de l'Estudi de la Visió a Espanya 2022, presentat aquest divendres per Clínica Baviera coincidint amb el Dia Nacional de la Miopia.