Inmi es converteix en l'entitat d'acollida a València del programa 'Erasmus per a Joves Emprenedors'

Aquest projecte se centra en l'intercanvi entre emprenedors i persones que desitgen crear una empresa i professionals que ja han donat aquest pas en uns altres dels països participants, ha indicat Les Naus en un comunicat.

Així mateix, Inmi forma part de l'equip de treball de la iniciativa 'The Better Incubation', que promou l'esperit empresarial i l'autoocupació com a mitjà per a crear llocs de treball i desenvolupar competències a persones que formen part de col·lectius vulnerables.

La cofundadora i CEO d'Inmi, Larissa De Moura, ha detallat que "tots dos programes comparteixen l'esperit, objectius i metodologia que constituïxen la base del model desenvolupat per Inmi: facilitar la igualtat d'oportunitats i l'intercanvi d'experiències i coneixements per a impulsar iniciatives que generen impactes positius en les persones i en el seu entorn".

Inmi és un model desenvolupat durant l'estada de Larissa De Moura en l'acceleradora de projectes amb triple impacte Col·lab, del centre d'innovació Les Naus. A més, la startup va ser una de les primeres entitats a participar en el programa 'Erasmus per a Joves Emprenedors', amb un intercanvi a Grècia, durant un semestre.

Segons ha apuntat De Moura, "en aquesta nova etapa, la startup col·laborarà per a facilitar la mobilitat de joves entre països europeus, juntament amb escoles i associacions". "Després de la pandèmia, existeix una necessitat real d'explorar altres oportunitats", ha subratllat.

Durant l'intercanvi d'experiències del programa, les persones emprenedores poden adquirir les habilitats necessàries per a dirigir una xiqueta o mitja empresa. Les amfitriones es beneficien d'una nova perspectiva sobre el seu negoci i adquireixen l'oportunitat de cooperar amb socis estrangers o conéixer nous mercats.