Renfe suspende de manera temporal la venta de billetes AVE entre Alicante y Madrid a partir del 30 de junio

Se trata de una situación "momentánea", puesto que esta cancelación de billetes se debe a una modificación "puntual" de los horarios por las obras del túnel entre Chamartín y Atocha". Ante esto, es "necesario una programación de algunos trenes y desvíos de algunos trayectos entre la Comunitat Valenciana y Madrid hacia Chamartín, según han explicado fuentes de Renfe y Adif a Europa Press.

Asimismo, desde Renfe han puntualizado que esto ocurre "cuando hay alguna modificación" en los horarios. Por tanto, "se bloquean hasta que se reabra", y es una "práctica habitual" interrumpir la venta de billetes "hasta que se concreten los horarios".

Por su parte, el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha expresado este viernes su "gran preocupación e inquietud" y considera "incomprensible que esta decisión se adopte de forma sorpresiva e improvisada, en plena temporada alta de verano con decenas miles de turistas con sus vacaciones ya programadas y con residentes que se verán afectados por esta cancelación inaceptable para la ciudad y toda la provincia".

"En primera instancia decidieron privarnos de la estación de Atocha como destino, y alejarnos del centro neurálgico de Madrid: y ahora directamente nos quitan los trenes. Este Gobierno de España es insufrible para los alicantinos", ha denunciado el primer edil en un comunicado.

"No compartimos ninguna de las explicaciones que están dando desde ADIF y el Ministerio de Transporte", ha remarcado Barcala, que ha criticado que "al mismo tiempo que mantienen paralizada la conexión ferroviaria con el aeropuerto y el desarrollo del parque central y la estación intermodal".

"Ahora suspenden el principal corredor ferroviario del país en el arranque de una temporada turística que se presenta crucial para que todo el sector hotelero, hostelero y turístico remonte el vuelo tras dos años de profunda crisis sanitaria y económica", ha sostenido Barcala.

Por último, el alcalde ha advertido de que "el daño que esta medida va a causar en la economía de la ciudad es de magnitudes incalculables". "Quiero recordar que la provincia de Alicante ha sido la más castigada en los últimos Presupuestos Generales del Estado, siendo la última en inversiones de toda España. Aportamos como el que más y recibimos a cambio menos que nadie", ha zanjado.

Así, ha anunciado que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante "su más enérgica condena y rechazo a esta nueva agresión del Gobierno de Pedro Sánchez contra nuestra ciudad y nuestra provincia".

"BARBARIDAD"

En la misma línea, el presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha calificado la decisión de "muy dañina para todo el turismo de Alicante" y ha pedido al Gobierno de España que "dé marcha atrás para no perjudicar la temporada de verano en un momento clave para la recuperación del sector turístico en toda la provincia de Alicante".

Pérez ha explicado, en un comunicado, que este verano es "clave" después de la pandemia "para que el turismo de la provincia pueda levantarse". "Decisiones como esta son una auténtica barbaridad justo en un momento tan importante como este", ha dicho.

"Se está haciendo un daño irreversible a la provincia y a la industria turística. Nadie piensa en esta provincia, les damos igual y no lo vamos a permitir", ha añadido. En este sentido, se ha preguntado que dónde está el 'president' Ximo Puig "De nuevo necesitamos un presidente que plante cara a sus jefes de Madrid para defender los intereses de la provincia de Alicante".

"No se enfrenta cuando nos recortan el agua, no se enfrenta cuando no nos dan inversiones pese a que estamos en el furgón de cola y no se enfrenta para defender el turismo provincial", ha zanjado.