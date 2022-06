Renfe suspèn de manera temporal la venda de bitllets AVE entre Alacant i Madrid a partir del 30 de juny

Es tracta d'una situació "momentània", ja que aquesta cancel·lació de bitllets es deu a una modificació "puntual" dels horaris per les obres del túnel entre Chamartín i Atocha". Davant açò, és "necessària una programació d'alguns trens i desviaments d'alguns trajectes entre la Comunitat Valenciana i Madrid cap a Chamartín, segons han explicat fonts de Renfe i Adif a Europa Press.

Així mateix, des de Renfe han puntualitzat que açò ocorre "quan hi ha alguna modificació" en els horaris. Per tant, "es bloquegen fins que es reòbriga", i és una "pràctica habitual" interrompre la venda de bitllets "fins que es concreten els horaris".

Per la seua banda, l'alcalde d'Alacant, el 'popular' Luis Barcala, ha expressat aquest divendres la seua "gran preocupació i inquietud" i considera "incomprensible que aquesta decisió s'adopte de manera sorprenent i improvisada, en plena temporada alta d'estiu amb desenes milers de turistes amb les seues vacacions ja programades i amb residents que es veuran afectats per aquesta cancel·lació inacceptable per a la ciutat i tota la província".

"En primera instància van decidir privar-nos de l'estació d'Atocha com a destinació, i allunyar-nos del centre neuràlgic de Madrid: i ara directament ens lleven els trens. Aquest Govern d'Espanya és insofrible per als alacantins", ha denunciat el primer edil en un comunicat.

"No compartim cap de les explicacions que estan donant des d'ADIF i el Ministeri de Transport", ha remarcat Barcala, que ha criticat que "al mateix temps que mantenen paralitzada la connexió ferroviària amb l'aeroport i el desenvolupament del parc central i l'estació intermodal".

"Ara suspenen el principal corredor ferroviari del país en l'arrancada d'una temporada turística que es presenta crucial perquè tot el sector hoteler, hosteler i turístic remunte el vol després de dos anys de profunda crisi sanitària i econòmica", ha sostingut Barcala.

Finalment, l'alcalde ha advertit que "el dany que aquesta mesura causarà en l'economia de la ciutat és de magnituds incalculables". "Vull recordar que la província d'Alacant ha sigut la més castigada en els últims Pressupostos Generals de l'Estat, sent l'última en inversions de tota Espanya. Aportem com el qual més i rebem a canvi menys que ningú", ha resolt.

Així, ha anunciat que l'equip de govern portarà al pròxim ple de l'Ajuntament d'Alacant "el seu més enèrgica condemna i rebuig a aquesta nova agressió del Govern de Pedro Sánchez contra la nostra ciutat i la nostra província".

"MOLT NOCIVA"

En la mateixa línia, el president del PP de la Província d'Alacant, Toni Pérez, ha qualificat la decisió de "molt nociva per a tot el turisme d'Alacant" i ha demanat al Govern d'Espanya que "faça marxa enrere per a no perjudicar la temporada d'estiu en un moment clau per a la recuperació del sector turístic en tota la província d'Alacant".

Pérez ha explicat, en un comunicat, que aquest estiu és "clau" després de la pandèmia "perquè el turisme de la província puga alçar-se". "Decisions com aquesta són una autèntica barbaritat just en un moment tan important com aquest", ha dit.