Un total de 19.592 persones concorren des d'aquest dissabte a les oposicions al cos de mestres

Per províncies, les llistes definitives contemplen a Alacant a 7.329 aspirants; 2.536 a Castelló i 9.727 a la demarcació de València, segons les dades facilitades per la Conselleria d'Educació.

També hi ha 228 persones, ja funcionàries, que s'han inscrit en les oposicions al torn d'accés a noves especialitats. És a dir, són docents funcionaris que opten a adquirir alguna de les set especialitats docents que s'han convocat.

En la convocatòria es trauen a concurs oposició 1.228 places de lliure accés, de les quals 122 estan reservades per a aspirants amb diversitat funcional. A aquestes últimes opten 185 persones del total de 19.592 inscrits.

S'ofereixen places de set especialitats docents diferents del Cos de Mestres. Prop del 37% dels llocs són d'Educació Primària (453) i al prop del 32%, d'Educació Infantil (388). A continuació, l'11% de les places corresponen a Pedagogia Terapèutica (PT) amb 132 llocs, i amb el 10% de les places Anglés (128). També s'ofereixen 62 places d'Audició i Llenguatge (AyL), 34 d'Educació Física i 31 de Música.

Des de l'administració recalquen la "clara aposta" per a reduir la ràtio d'aspirants per tribunal. Per aquest motiu, s'han creat fins a 395 tribunals examinadors, amb la qual cosa la ràtio mitjana d'aspirants per tribunal és de 50 persones en el cas que totes les persones admeses es presenten.

Eixos tribunals estaran repartits per 62 centres educatius de sis ciutats, de manera que la mitjana d'aspirants per seu serà inferior a les 320 persones. En concret, a Alacant es constituiran 147 tribunals examinadors en 23 centres educatius (18 seus), Sant Joan d'Alacant (2) i Sant Vicent del Raspeig (3); a Castelló hi haurà 53 tribunals examinadors repartits per nou centres educatius de Castelló de la Plana i, finalment, a València s'han habilitat 195 tribunals examinadors en 30 centres educatius de València (29 seus) i Torrent (1).

Cadascun dels 395 tribunals examinadors està configurat, de mitjana, per cinc membres. Per tant es mobilitza a 1.975 examinadors i examinadores. Tots són personal docent funcionari del cos de mestres de les diferents especialitats convocades.

A més, cadascun d'aquests 395 tribunals comptarà amb el suport d'una persona col·laboradora, també funcionària, que els donarà suport a l'hora de realitzar les proves. En global, durant l'execució de les proves es va mobilitzar a un total de 2.370 persones entre membres dels tribunals examinadors i persones col·laboradores dels tribunals.

CALENDARI

La fase d'oposició començarà aquest dissabte a les 9.00 hores amb la celebració de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d'un tema. L'examen de la part B de la primera prova s'inicia el dissabte 18 de juny, també a les 9.00 hores. En aquest cas es tracta d'una prova pràctica.

Una vegada es publiquen les notes de la primera prova, conclourà la fase d'oposició amb la defensa pública davant els tribunals de les programacions didàctiques. Abans del 22 de juny, les persones aspirants han d'haver remès als tribunals per via telemàtica la programació didàctica que han dissenyat. A la finalització de la fase d'oposició, tindrà lloc el concurs de mèrits.