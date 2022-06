Un jutjat obri juí oral contra l'exalcalde de Nules Mario García (PP) per prevaricació

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Nules va dictar un acte d'obertura de juí oral davant l'Audiència Provincial el passat 19 de maig respecte de l'exalcalde del municipi Mario García (PP) i d'un exregidor d'Urbanisme per un delicte de prevaricació administrativa.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jutgessa ha fixat una fiança de 100.000 euros per a un únic acusat, en concret l'exalcalde.

Ràdio Castelló Cadena Ser publica que el procediment es va iniciar en 2015 després de la denúncia del propietari d'un tanatori privat. Segons l'emissora, el text judicial explica que l'any 2011 qui va ser regidor d'Urbanisme va dictar una proposta per a concedir una llicència d'obres a la mercantil Nous Servicis Funeraris per a reformar el tanatori municipal de Nules.

Dies més tard, l'exalcalde Mario García, pel que sembla, va dictar una resolució per a aprovar la concessió d'aquesta llicència d'obres en els termes proposats. A més, un any més tard també va aprovar la sol·licitud de llicència d'obres per a l'execució del tancat exterior i la vorera del tanatori. Una mesura, que l'exalcalde va dur a terme, segons el document judicial, en contra del criteri de l'àrea d'Urbanisme del consistori i de l'enginyer municipal, tal com apunta aquesta emissora..