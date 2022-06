L'Ajuntament de València donarà suport al "procés de democratització" del València CF

De fet, la formació de l'alcalde, Compromís, impulsa una proposta per a "proposar el Govern central canvis en la Llei de l'Esport que garantisquen que les aficions comptaran amb representació en els consells d'administració dels clubs i en la presa de decisions sobre aquest".

L'alcalde ha qualificat la situació del club de "molt complicada", i ha manifestat la voluntat de l'Ajuntament de "treballar per a fomentar la presència d'aficionats i socis del club". En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat que el Consistori "continuarà sent molt exigent respecte a les condicions del compliment de l'ATE (Actuació territorial Estratègica), i seguirem mantenint un nivell de relacions de treball amb l'objectiu que la propietat del València CF s'acoste més la nostra ciutat".

"Estem cansats que la propietat estiga tan lluny de la ciutat -ha afirmat Ribó- perquè partim del convenciment que els verdaders propietaris són els aficionats, i continuarem treballant en aquesta direcció".

Per la seua banda, el president de l'associació Libertad VLC, José Pérez, ha assenyalat la urgència de "buscar solucions per a eixir de la situació crítica que viu el club", i ha assegurat que "aquesta situació crítica és culpa del màxim accionista, la gestió del qual -ha assegurat- està titlant l'administració deslleial". Pérez ha agraït "la receptivitat" de l'alcalde, i ha subratllat la seua voluntat de "seguir treballant per a trobar solucions de futur per al club i per a la seua democratització".

El president de Llibertat VLC ha conclòs amb una crida a "la col·laboració de les institucions en aquest procés, i també del màxim creditor, Caixabank, per a aconseguir fórmules de reversió accionarial i democratització del club".