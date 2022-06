À Punt celebra el seu quart aniversari amb un conveni de col·laboració amb les televisions locals i comarcals

L'acord impulsa "la vertebració del sistema audiovisual de proximitat de la Comunitat Valenciana i aprofita les sinergies per a reduir costos i oferir una programació més variada i plural".

Amb l'objectiu d'oferir una programació més pròxima a les ciutadanes i ciutadans, aquest conveni estableix un marc de col·laboració entre la televisió autonòmica i 14 empreses que operen en TDT amb llicències de televisions locals i comarcals.

D'aquesta manera, es podrà desenvolupar una xarxa d'intercanvi de continguts audiovisuals com per exemple notícies i directes així com produir i emetre de manera conjunta programes i retransmissions de festes i esdeveniments esportius.

El conveni també estableix també la producció de continguts específics per als webs i la participació en el sistema de corresponsalías que reforcen la cobertura informativa de proximitat d'À Punt.

Per al director general d'À Punt, Alfred Costa, "amb aquest conveni posem les bases d'una xarxa de col·laboració amb les televisions d'àmbit local i comarcal de la Comunitat Valenciana no només quant a continguts, sinó també a la utilització conjunta de recursos o a l'organització d'activitats d'interés comú".

UTILITZACIÓ CONJUNTA DE RECURSOS

De fet, amb l'acord s'engega la utilització conjunta de recursos tecnològics, escenogràfics i immobles i la celebració de fòrums, cursos de formació i congressos.

Segons Costa, "les converses s'han allargat perquè no hi ha una entitat única de coordinació de les concessionàries de televisions digitals locals o comarcals, i perquè parlem d'estructures empresarials diverses en grandària, expectatives i necessitats".

"Però la voluntat comuna d'establir línies de col·laboració ha prevalt i el resultat ens legitima com a servici públic, perquè reforça el teixit audiovisual valencià i la vertebració territorial de la Comunitat", afig.

Aquest conveni complementa el que mantenen vigent À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), per a col·laborar en l'intercanvi i producció de continguts amb la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.