Puig afirma que Ayuso "sempre serà benvinguda a la Comunitat Valenciana" encara que "cadascun tinga el seu projecte"

Així s'ha pronunciat Puig aquest divendres a Almussafes (València), on ha comparegut davant els mitjans al costat de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto. Allí, ha afirmat "no saber a què ve" Ayuso, però ha indicat que "sempre serà benvinguda com els centenars de milers de madrilenys que venen a passar les seues vacances". La presidenta madrilenya ha acudit a València per a oferir una conferència davant l'Associació Valenciana d'Empresaris.

Puig ha destacat que les relacions entre tots dos territoris "sempre han sigut intenses" i ha remarcat que busca la "col·laboració" entre Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid.