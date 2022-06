Ayuso rechaza "desmembrar" organismos estatales fuera de Madrid y pide "recuperar puentes" con la Comunitat Valenciana

Así lo ha manifestado la también líder del PP madrileño en una comparecencia antes de un almuerzo en un hotel de València con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y empresarios de Madrid.

En su discurso, que ha finalizado con el consejo a los valencianos de que "del socialismo se sale como en Andalucía", Ayuso no ha nombrado en ningún momento a Puig porque ha asegurado que cuando visita una comunidad no acostumbra a "arremeter" contra sus dirigentes y prefiere hablar de políticas.

"Descapitalizar Madrid no solo es insensato, es innecesario, no va a ayudar a que los ciudadanos se asienten en otras partes del territorio nacional", ha advertido, ya que considera que la solución no pasa por "desmembrar" inversiones e instituciones para "justificar la falta de políticas que ilusionen".

Se ha preguntado "por qué no buscan proyectos prósperos para toda España en lugar de destrozar la maquinaria de un reloj" y ha cargado contra el anuncio de Sánchez sobre la Agencia Espacial Española, "opaco, precipitado y con un claro componente sectario, pues ni siquiera se ha constituido la comisión para seleccionar el mejor destino".

Una decisión, ha criticado, con la que "sentencian de nuevo a Madrid sin haber evaluado el proyecto presentado por Tres Cantos" para albergar esta sede, cuando ha defendido que Madrid alberga "más del 90%" de la industria espacial española, que el 70% de ella está en Tres Cantos y que "las empresas quieren que esta agencia se sitúe en Madrid".

"OFRECER NUEVAS GLORIAS"

Dirigiéndose a los empresarios, Ayuso ha asegurado que desea que la Comunitat tenga la misma evolución que Madrid y que su gobierno estará "a su lado", con el objetivo de "recuperar un puente que permita trabajar a los ciudadanos en beneficio de España" y así seguir creando un país "próspero, acogedor y libre".

"Valencianos y madrileños tenemos la misma vocación. Como reza el himno de esta tierra: ofrecer nuevas glorias a España", ha manifestado apelando al trabajo conjunto entre las dos regiones y sus ciudadanos y empresas porque "a España le ha ido bien cuando han caminado juntas".

Por otro lado, preguntada por la invitación que le ha cursado Puig para asistir a actos del 'Mes de la Comunitat Valenciana en Madrid', Ayuso ha confirmado que la ha recibido y "son más que bienvenidos porque es bueno para todos", pero ha remarcado que desconoce si podrá ir y que intentará que acuda alguien de su gobierno. "Madrid es la casa de todos los españoles", ha reiterado.

RECHAZA EL "FALSO" DUMPING FISCAL

En materia de impuestos ha rechazado el "falso 'dumping' fiscal", ha advertido que la armonización es una trampa "política y lingüística que esconde una subida" y ha sostenido que "lo recomendable" es que la Comunitat siguiera la senda que inició Madrid hace 18 años con los gobiernos del PP para ayudar a que los empresarios "prosperen y arriesguen".

Ha asegurado que bajando tasas se recauda más, se combate la economía sumergida y se fomentan las "ganas" de empresarios y autónomos, además de subrayar que Madrid es la región española "más próspera" y que se puede financiar de forma autónoma en los mercados sin acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como la Comunitat.

En cifras, ha apuntado que la inversión extranjera en Madrid es del 72% y la de la Comunitat del 3%, que los valencianos con una renta de 16.000 euros pagan un 8% más de IRPF que en su comunidad o que el gasto público de la Generalitat es un 20% de su PIB frente al 13% de Madrid.

EL DOBLE DE ENDEUDAMIENTO

Es más, la presidenta ha asegurado que "a un valenciano, la administración le cuesta casi 800 euros más que aun madrileño" y que el endeudamiento público que soporta cada ciudadano de la Comunitat es el doble que el de uno de Madrid, "y esto supone futuros impuestos".

Por todo ello ha descartado que la solución sea subir impuestos o descentralizar organismos "buscando siempre el agravio contra Madrid". Ha puesto como ejemplo que un impuesto en la ciudad de València no beneficiaría a los vecinos de Alicante o Castellón, como tampoco a su juicio el traslado de Les Corts o la televisión autonómica À Punt.

También ha destacado las políticas "previsibles" de su gobierno como la ley de mercado abierto, la reducción de cargas burocráticas, las medidas a favor de la natalidad y la familia frente a "recetas de miseria como la inseguridad jurídica, la falta de previsión en la toma de decisiones o el autoritarismo".

BOLUDA PIDE FORTALECER LOS LAZOS CON MADRID

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha agradecido la presencia de "la política más conocida y reconocida del momento" y "no solo en Madrid" y ha llamado a que las dos regiones fortalezcan sus lazos económicos y sociales, así como que el resto de autonomías cooperen más.

Boluda ha abogado por una "España circular" mediante la finalización del Corredor Mediterráneo y ha recordado que en noviembre Barcelona acogerá el acto anual del 'lobby' a favor de esta infraestructura, un acto al que ha invitado a asistir a Ayuso.

Ha pedido además una "fiscalidad razonable" sin castigar a las empresas familiares, una política nacional del agua, un mix energético para reducir la dependencia de otros países o la reforma de la financiación autonómica porque el modelo actual "daña" a comunidades como la valenciana.