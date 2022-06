Mazón: "Un dels errors que comet Oltra, no sé si deliberat o no, és acusar a tots els altres d'una cacera"

20M EP

El president del PP valencià, Carlos Mazón, ha advertit aquest divendres que "un dels errors que comet Mónica Oltra és acusar a tots els altres d'una cacera" i que no sap si és "deliberat o no", quan al seu juí "l'única que ha patit una cacera infame és una xica que es diu Maite", la menor tutelada abusada pel seu ex-marit. Per açò s'ha preguntat com el president Ximo Puig permet que seguisca estant al capdavant de la Conselleria d'Igualtat.