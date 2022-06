AMP.- Oltra descarta dimitir: "No ha canviat res i menys després de llegir l'informe de la Fiscalia"

Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, ha assenyalat sobre aquest tema que les acusacions s'han de sustentar "sobre fets, evidències i proves, no sobre conjectures ni elucubracions".No obstant açò, ha criticat l'informe de la Fiscalia perquè qüestiona la "professionalitat" de 13 persones i creu possible que totes, "cadascuna del seu pare i de la seua mare, han mentit al jutge" per a protegir-la a ella. "Quan la veritat es converteix en increïble, aquest país té un problema", ha advertit.

Aquest dijous es va conéixer l'escrit remès per la Fiscalia de València a la sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el qual estima que aquest òrgan és competent per a instruir el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals per part de l'ex-marit d'Oltra a una menor tutelada. El Ministeri Públic veu un pla d'Oltra per a ocultar i desacreditar els abusos del seu ex a una menor: "Es dedueix una directriu", assenyala l'escrit.

En eixe sentit, Oltra ha recalcat que la seua línia vermella és "la veritat". "I la veritat és que cap dels 13 funcionaris investigats ni jo hem fet res il·lícit ni deshonest", ha asseverat. Així, ha explicat que coincideix amb la Fiscalia en què és "impossible" que "tots s'equivoquen", però la conclusió ha de ser diferent: "En lloc de pensar que hi ha una gran conspiració que tal si concloem el més senzill, que és que no es van equivocar".

Ha mantingut que "no sap què pensen" els 13 funcionaris, ni què voten, ni si els cau bé o malament, o si comparteixen les polítiques del Botànic -a "la majoria" ni els coneix, ha afirmat- però la realitat és que són "13 professionals que porten 20 anys al servici de l'Administració".

"Si per a la Fiscalia la veritat de 13 persones és inversemblant, en aquest país tenim un problema. Quan la veritat es converteix en increïble, aquest país té un problema i no només de l'extrema dreta sinó de defensa democràtica", ha assenyalt Oltra, que ha recalcat que no li lleva importància a l'informe de Fiscalia però ha admès que li ha sorprès el seu to. "Mentiria si diguera que no".

La vicepresidenta ha insistit així mateix que no ha canviat de versió en les al·legacions que va presentar davant el TSJ respecte d'unes declaracions als mitjans en les quals va assenyalar que havia sigut ella qui va ordenar obrir una investigació: "Eixes declaracions les vaig fer en un context altament emocional en el qual s'acabaven d'imputar cinc persones més que no han fet res, que són funcionaris professionals i en eixe context, en l'ús figuratiu del llenguatge, era una manera de fer-me responsable del que s'havia fet".

"NO HI HA IL·LÍCIT PENAL"

Així mateix, Oltra preguntada per si considera que els 13 funcionaris van actuar correctament o tenen alguna responsabilitat, ha remarcat que "no hi ha cap il·lícit penal" i s'ha referit a la seua compareixença davant Les Corts del 21 d'abril de 2021.

A l'arribada d'Oltra, un grup d'unes 10 persones entre les quals es trobava el líder d'España 2000, José Luis Roberto, han exigit la dimissió de la vicepresidenta. Preguntada si pensa que aquest cas és una conspiració de l'extrema dreta, ha afirmat: "Mire-ho vosté, estan ací a la porta".

Oltra ha recalcat que se sent recolzada pel Consell i que afronta aquest procés amb "paciència" i preguntada per si s'apartarà per a centrar-se en la seua defensa si el TSJ obri causa contra ella ha replicat: "En la meua defensa estan centrats els meus advocats que són els que dissenyen l'estratègia i la meua defensa. Jo no comentaré la defensa com no he fet amb la de ningú".