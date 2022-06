Carmen Calvo creu que Feijóo "s'equivoca" en dirigir-se "directament" a Algèria: "És impropi d'un demòcrata"

En declaracions als mitjans a València aquest divendres abans de rebre el XV Premi 'Avançant en Igualtat' que li ha entregat UGT Serveis Públics del País Valencià, ha censurat que Feijóo "se salte el Govern democràtic" d'Espanya i es dirigisca directament Algèria en una "ostentació impròpia d'un líder".

Així, ha reclamat "rigor" a Feijóo en les seues intervencions i li ha instat a "ser més conscient" que estar en política nacional "és complex" i cal ser "molt rigorosos". "Ahir va fer una cosa impròpia d'un líder que és parlar del poble espanyol independentment del seu Govern, i no per a ajudar sinó segurament per a posar les coses molt més complexes", ha criticat.

Sobre les creixents tensions amb Algèria, Calvo ha considerat que "pot ser" que aquest país, després de suspendre el Tractat d'Amistat, Bon Veïnatge i Cooperació, "haja contestat no només a Espanya, sinó a la Unió Europea". Per açò, ha apostat per que siga precisament Europa qui "haja de dir alguna cosa sobre com es trenca el Tractat".

"Les relacions -d'Espanya amb Algèria- són complicades i la nostra relació amb Magrib té sempre complexos equilibris, ho sé de primera mà", ha subratllat, al mateix temps que ha demanat "tranquil·litat" perquè "d'ahir a hui tenim un 25% més de gas algerià".