Comienza la carrera por la Agencia Espacial Española: descartada Madrid... estas son las provincias que aspiran a conseguir la sede

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que supone que la creación del Consejo del Espacio incluido dentro de la nueva normativa ya está en marcha.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha recordado que España es "uno de los pocos países que no cuenta con una Agencia Espacial propia" y ha hecho hincapié en que es necesaria porque el sector aeroespacial es estratégico "por su peso en la producción industrial y su capacidad de transformación de la economía y el mercado laboral".

La convocatoria no se ha lanzado aún pero ya hay varios candidatos para albergar la sede de este nuevo organismo. Los municipios de Sevilla, Teruel, Cebreros (Ávila) y León se han postulado para albergarla y han dado a conocer las ventajas de sus propuestas. Quien no la albergará finalmente es Madrid tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no estaría entre las candidatas por el plan del Ejecutivo de descentralizar la administración del Estado.

El deseo de Madrid por albergar la sede de la AEE no era un secreto. Ya cuenta con el Centro de Entrenamiento y Visitantes INTA-NASA en Robledo de Chavela y aspiraba a implementar la sede en Tres Cantos.

El anuncio de Pedro Sánchez ante la negativa a ubicar la AEE ha tenido una reacción instantánea de Isabel Díaz Ayuso. "No sabe donde irá, lo que sí, que ha de perjudicar a Madrid. Aquí está el ecosistema de empresas, universidad y FP en torno a esta industria. Es como descomponer la maquinaria de un reloj: Descapitalizar Madrid es una barbaridad", ha comunicado la líder madrileña.

La competición por la implantación de la sede tendrá una "movilización" en torno a 4.500 millones de euros hasta 2025, ha informado el presidente del Gobierno. Así, esta iniciativa se repartirá en tres pilares: 323 millones en el sector aeronáutico; 1.380 millones en el ámbito espacial y 390 millones para la formación y la innovación.

Sevilla

Desde el anuncio de la descentralización de la AEE, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, ha insistido en que la capital andaluza es la opción perfecta para el establecimiento de la Agencia.

Muñoz lo atañe a las infraestructuras perfectas, la localización idónea y la historia en el sector espacial, todos estos elementos componen la ciudad como "un lugar privilegiado para aspirar a esta sede".

Además, el líder socialista presume de espacios habilitados y preparados para instaurarla. Inmuebles del Parque Científico y Tecnológico Cartuja o la Naves de Renfe de San Jerónimo son algunas de las candidaturas gracias a la rehabilitación destinada a la innovación y el emprendimiento.

Creo que no hay ninguna ciudad con la capacidad ni el potencial que merezca albergar esta agencia

El anuncio sirvió como incentivo para el alcalde ya que ha puesto en marcha un dossier para la candidatura. "Sabemos que hay distintas ciudades españolas que van a presentar también su candidatura pero creo que no hay ninguna con la capacidad ni el potencial que merezca albergar esta agencia".

El sector aeroespacial andaluz cuenta con la facturación de 152 empresas y más de 2.400 millones de euros, esto significa que el segmento espacial emplea a 14.500 personas y exporta productos por valor de 1.100 millones de euros.

Además, Andalucía es uno de los cinco principales hub aeronáuticos de Europa, detrás de Madrid en España, y la Nace el Consejo del Espacio, embrión de la futura Agencia Espacial Española.

Sevilla cuenta con casi 700.000 habitantes, la ciudad más poblada de la comunidad andaluza y la cuarta a nivel estatal. La industria andaluza aeroespacial genera un 32,6% de empleo y cuenta con 179 empresas del sector, segunda comunidad en número de compañías aeroespaciales tras la Comunidad de Madrid.

Teruel

Una de las opciones que parte como favorita es la ciudad turolense. Desde mediados de febrero el partido Teruel Existe lucha por la implantación de la AEE en su territorio. Esta ciudad cuenta con la aprobación de la Universidad de Zaragoza, el Clúster de Aragón y el Centro de Física del Cosmos.

Se trata del primer territorio que tiene consenso entre las instituciones, además, la provincia prueba motores de cohetes y cuenta con la calidad del cielo certificada.

Estos son algunos de los motivos que expone la provincia aragonesa para ser la hospedadora de la agencia. "Teruel tiene bastantes puntos" para ganar la sede, recalcó el responsable del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim.

Teruel tiene bastantes puntos

La proyección tecnológica en el diseño de drones, la calidad de los cielos, la climatología y la espera para ser acreditado como el único aeropuerto espacial de Europa son algunos de las razones que exponen los turolenses para conseguir el puesto.

El sector aeroespacial turolense cuenta con una facturación de 1.300 millones de euros anuales y proporciona empleo a 7.000 personas, 2.000 directos y 5.000 indirectos, comunica la AERA (Clúster aeroespacial de Aragón).

La España vaciada se centra sobre todo en Teruel con tan solo 35.691 habitantes, este sería otro de los motivos de los turolenses para implantar la AEE en esta zona.

León

León también ha mostrado su interés por el nuevo organismo. El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández, ha mostrado su interés por la futura AEE. El consejero ha resaltado las características especiales de la ciudad de León para la coordinación en las actividades espaciales a nivel nacional.

Las particularidades de la ciudad a nivel industrial con empresas punteras y estudios universitarios relacionados en la Universidad de León son algunos de los indicadores que utilizaba Fernández para la candidatura en la AEE.

Además, León cuenta con gran colaboración científica junto con la Agencia Espacial Europea donde la comunidad cuenta con uno de los tres hub de innovación aeronáutica de España.

"Castilla y León tiene capacidad y un peso importante para poder optar a esta futura Agencia Espacial Española, que además sería una cuestión de justicia, eficacia y eficiencia", destacaba Carlos Fernández durante una rueda de prensa el pasado 9 de junio.

Los 124.772 habitantes con los que cuenta León lo sitúa en el segundo puesto entre los candidatos de la sede. Castilla y León cuenta con 18 empresas en el sector aeroespacial, según ICEX España.

Ávila

El pasado fin de semana, Cebreros, el pueblo natal de Adolfo Suárez, se puso en marcha para solicitar la sede de la AEE. El alcalde del municipio, Pedro Muñoz, especifica en la carta a la que ha tenido acceso El Diario de Ávila que Cebreros reúne las condiciones necesarias para la instalación de la sede.

El alcalde señala que la apuesta por el mundo rural pero con proximidad a la capital de España y al Centro Europeo de Astronomía hacen que Cebreros sea la ubicación perfecta para la AEE.

Además, añade que este municipio ya ha participado en exitosas misiones entre la NASA y el INTA junto con su apoyo al programa Pioner y Apolo, misión que consiguió la llegada del ser humano a la luna.

La posesión de "la única antena del espacio profundo en Europa" es otro de los motivos por los que Cebreros solicita ser la sede. Además, en la carta se especifica que se trata de una de las tres antenas singulares y desde mayo de 2021 es la más moderna del mundo.

Cebreros con tan solo 3.056 habitantes se posiciona a la cola entre las ciudades candidatas. Este municipio abulense aspira a albergar la sede de la AEE. En la comunidad castellanoleonesa cuentan con 18 empresas en la industria aeroespacial, según ICEX España.