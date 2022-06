El pasado domingo, Atresplayer Premium coronó a su segunda reina en Drag Race España. Sharonne se hizo con la corona y el cetro -y el premio monetario-, y se sobrepuso a Estrella Xtravaganza, Venedita Von Däsh y Marina.

Aunque el programa es en diferido, se grabaron diferentes versiones para que no supieran, hasta la emisión, quién ganó. Y fue entonces cuando todas lo descubrieron en una gala celebrada en la sala La Riviera de Madrid. Y este especial, La coronación, se emitirá el próximo domingo 12 de junio.

Allí, se dieron cita decenas de fans del programa que pudieron ver a las 12 reinas desfilar en directo, así como los discursos de las finalistas antes y después de saber el final.

"Esta corona es un premio a todo el tiempo que le he dedicado al drag. Llevo años dedicándome a este arte y luchando por nuestros derechos. Subiéndome a un escenario y diciendo que estamos ahí porque nos lo merecemos y porque nos tienen que escuchar", declaró Sharonne.

"He crecido entre mujeres y soy como soy y estoy donde estoy por ellas. Las homenajeo y las idolatro. No se me ocurre otra manera que dedicar esta corona a las mujeres de mi vida, mis hermanas y mi madre, que son las verdaderas reinas de mi vida", añadió.

De este modo, Atresplayer Premium finaliza una segunda temporada que ha cosechado más éxito que la primera, y ha conseguido tener el programa, el segundo episodio, mejor valorado a nivel internacional.

Tras esto, y ya desvinculado del formato, llegará el 10 de julio Reinas al rescate, programa protagonizado por Pupi Poisson, Estrella Xtravaganza, Sharonne y Supremme de Luxe que recorrerá pueblos de España para conocer historias de persona LGTBI.

También se está preparando ya la segunda edición del Gran Hotel de las Reinas, la gira oficial de Drag Race España que volverá a abrir sus puertas con más música, más show y más ciudades que visitar.