Eros Ramazzotti lanza su nuevo disco, 'Latido infinito', e inicia gira en la capital andaluza

El cantante Eros Ramazzotti ha anunciado el lanzamiento de Latido infinito, su nuevo álbum que estará disponible a partir del 16 de septiembre y que vendrá acompañado de una gira que dará comienzo el próximo 15 de septiembre en La Maestranza (Sevilla).

Cuatro años después de su último álbum de estudio, Ramazzotti ha anunciado este álbum cuyo primer sencillo será AMA, un manifiesto "de la identidad artística renovada" del cantautor que en más de 35 años de carrera ha vendido 70 millones de discos y conseguido más de 2.000 millones de reproducciones en todo el mundo.

Además, desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, Ramazzotti girará a través de dos espectáculos, Premiere y Battito infinito, por más de una veintena de países entre los que está incluido España con varias fechas, además de la de Sevilla: el 31 de marzo de 2023 en el Wizink Center (Madrid) y el 2 de abril de 2023 en el Palau Sant Jordi (Barcelona).

"He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo", ha declarado el artista.