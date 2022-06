Ana Palacios: "Disociamos la carne del animal, pero somos capaces de establecer el mismo vínculo con un perro que con una oveja"

La fotógrafa Ana Palacios inauguró el pasado 1 de junio la exposición Armonía, en el marco de PHotoESPAÑA en el Círculo de Bellas Artes, un relato visual que busca acercar a la ciudadanía las realidades de los santuarios de animales a través de 60 piezas.

La Sala Minerva albergará hasta el 4 de septiembre la exposición del proyecto ganador de la 1ª edición del Premio f/DKV a la fotografía con causa, un ensayo de fotografía documental que explora la vida en los santuarios de animales y que busca acercar a la ciudadanía las realidades cotidianas de estos desconocidos lugares.

Hablamos con Palacios para conocer un poco más sobre este proyecto y la exposición, así como su perspectiva sobre la relación entre humanos y animales, el veganismo y la labor de los trabajadores y voluntarios de los santuarios de animales.

Ana Palacios es una periodista y fotógrafa documental enfocada en temas de derechos humanos sacando a la luz rincones rotos en colaboración con ONG como Manos Unidas, Africa Directo y UNICEF. En 2021 fue galardonada con el Fondo de Emergencia para Periodistas de la National Geographic Society, seleccionada para el New York Times Portfolio Review y nominada para el premio Leica Oskar Barnack. Además, su trabajo ha sido premiado, exhibido y publicado en todo el mundo en revistas como 'National Geographic' y periódicos como 'The Guardian' o 'El País'.

La exposición nos acerca a la vida en los santuarios de animales, ¿era este el único objetivo del proyecto?Sí. El objetivo era contar el día a día de los trabajadores, fundadores y voluntarios con los animales, su relación, la labor que hacen, básicamente, documentar lo que hacían. Siempre me ha interesado mucho esa interacción entre los protagonistas, en este caso entre los humanos y no humanos.

¿Por qué debería la gente conocer más la labor de los santuarios?Al convivir los humanos con los no humanos se establecen muchos vínculos y unas relaciones estrechas de empatía, cariño y comprensión. Con esta exposición he visto lazos que no estaba acostumbrada a ver. Creo que es importante que la gente sepa que se puede tener otra perspectiva sobre los animales de granja. Convivir con ellos y sentir que puedes tener la misma relación con una cabra, cerdo u oveja es sorprendente y enriquecedor.

Entonces, ¿por qué cree que no empatizamos de la misma forma con todos los animales?Porque no estamos acostumbrados a convivir con ellos. La vida se desarrolla en las gradas ciudades y, por tanto, el mundo rural, la España vaciada, es cada vez más pequeña. La mayoría del mundo estamos vinculados a que la leche venga en un brik, disociamos mucho la carne con el animal del que proviene.

¿Considera que la relación que podemos tener con nuestras mascotas puede ser la misma con los animales de granja?Sí. Para mí puede ser exactamente igual. Por ejemplo, durante la documentación de Armonía una de las cabras a la que llegué a coger mucho cariño murió y hasta puse su foto en mi foto de perfil de WhatsApp. Si alguien me hubiera dicho que iba a poner la foto de una cabra en mis redes sociales no me lo habría creído. Hasta que no empatizamos no establecemos ese vínculo.​