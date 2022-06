L'actor Jorge Silvestre, Premi 'Un futur de cine' de Cinema Jove

Atent des dels seus inicis al descobriment de nous valors de la indústria audiovisual espanyola, Cinema Jove ha concedit aquest reconeixement en anteriors edicions a noms hui summament consagrats com Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces o Leticia Dolera.

"És un orgull per a mi rebre aquest premi, ja que els actors que l'han rebut amb anterioritat han desenvolupat una trajectòria increïble, i també perquè aquest és un festival al qual em sent francament unit com a espectador", assevera l'intèrpret en un comunicat.

"A més, -prosseguix- em fa molta més il·lusió ser, d'alguna manera, el relleu de Paula Usero, que va rebre aquest mateix guardó l'any passat. És una gran companya i amiga, a qui li dec haver aconseguit el meu primer paper en el cinema, en la pel·lícula 'Amar'. Ella i l'actriu Begoña Comitre van parlar de mi en el càsting, i així és com em van citar i va començar aquesta aventura", ha comentat l'actor".

Admirador confés de cineastes com Carla Simón, Alauda Ruiz d'Azúa, Joachim Trier i Thomas Vinterberg, Silvestre reconeix que sent especial debilitat pels papers d'antiheroi.

"M'agraden els personatges que ho tenen tot per a ser rebutjats, però al mateix temps posseïxen característiques que fan que el públic empatitze amb ells. Eixe tipus de personatges que furguen una mica en la incomoditat d'un mateix i són políticament incorrectes", declara.

Per a aproximar als espectadors al treball de Jorge Silvestre, el festival projectarà el pròxim 1 de juliol a les 22.30 hores tres curtmetratges representatius de la seua curta, però prometedora, carrera. L'actor valencià mantindrà en eixa mateixa sessió una trobada amb el públic en la Filmoteca de València.

'Cuando haces pop' (2021), cinta dirigida per Edu Hirschfeld i Kevin Castellano, va ser estrenada en la passada edició de Cinema Jove. En ella, Silvestre comparteix repartiment amb la valenciana Paula Usero, reconeguda també amb el Premi 'Un futur de cinema'. En aquesta pel·lícula, dos xiques el grup de les quals de música és contractat per a tocar en un festival, es perden enmig del no-res.

El segon títol és 'La sangre seca' (2020), un curtmetratge experimental rodat per Álex Llovera en súper 8 i en blanc i negre. Finalment, el festival presentarà 'Sociales' (2019), centrat en aquesta ocasió en el món de les xarxes socials.

"PERSONALITAT MOLT MARCADA"

"En aquests tres curtmetratges, Silvestre demostra una personalitat molt marcada i una gran versatilitat a l'hora d'enfrontar-se a papers i estils cinematogràfics de naturalesa molt diferent. A poc a poc, la indústria està prenent nota del seu talent, atorgant-li major pes interpretatiu en llargmetratges", explica el director del certamen, Carlos Madrid.

El nom de Jorge Silvestre està vinculat a dos importants projectes que veuran la llum en els pròxims mesos: la comèdia de vampirs 'Hollyblood' (Jesús Font), que s'estrenarà en les sales el 22 de juliol, i la sèrie televisiva 'La ruta' (ATRESplayer), on es retrata el fenomen social de la música electrònica a València des de finals dels anys huitanta fins a principis dels noranta.