Av.- Oltra descarta dimitir: "No ha canviat res i menys després de llegir l'informe de la Fiscalia"

Així ho ha assegurat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en la qual ha apuntat que "no sap què pensen" les 13 persones que van declarar, però sí ha manifestat que "moltes d'elles porten 20 anys al servici de l'administració" i que l'expedient de Fiscalia està "qüestionant la seua professionalitat". Preguntada si li ha sorprès el to de l'escrit, ha agregat: "Mentiria si diguera que no".

"Si per a la Fiscalia la veritat de 13 persones és inversemblant, en aquest país tenim un problema. Quan la veritat es converteix en increïble, aquest país té un problema", ha manifestat. Així mateix, Oltra ha remarcat que "no hi ha cap il·lícit penal" i s'ha referit a la seua compareixença davant Les Corts del 21 d'abril de 2021.

"Jo estic d'acord amb la fiscalia en que és impossible que tots s'hagen equivocat. Però potser la conclusió és que no es van equivocar. En comptes de pensar que hi ha una gran conspiració, què tal si concloem el més senzill, que és que no es van equivocar?", ha agregat.

A l'arribada d'Oltra, un grup d'unes 10 persones entre les quals es trobava el líder d'España 2000, José Luis Roberto, han exigit la dimissió de la vicepresidenta. Preguntada si pensa que aquest cas és una conspiració de l'extrema dreta, ha asseverat: "Mire-ho vosté, estan ací a la porta".

Aquest dijous es va conéixer l'escrit remès per la Fiscalia de València a la sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el qual estima que aquest òrgan és competent per a instruir el cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals per part de l'ex-marit d'Oltra a una menor tutelada.

Entre altres consideracions, el Ministeri Públic considera que es va realitzar "una investigació superficial, interna, en la qual es percep indiciariament una línia d'ocultació dels fets".

