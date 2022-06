La Rebe se casa por fin en 'Mi Gran Boda Gipsy', el 'reality' derivado de 'Los Gipsy Kings', que además revelará un bombazo familiar

La familia Jiménez fue una de las protagonistas del reality Los Gipsy Kings y en ese espacio de cuatro pudimos ver como la primogénita de la familia, La Rebe, se comprometía.

Así que ahora llega Mi Gran Boda Gipsy (el lunes 13 de junio, a las 22.45h), en la que la familia gitana tendrá que organizar y celebrar el enlace con un gran condicionante: solo tienen tres semanas.

Estrenado en 2015 y emitido hasta la fecha a lo largo de seis temporadas -más una última con Los capítulos más especiales-, Los Gipsy Kings revolucionaron en Cuatro el concepto de docureality, presentando con una original fórmula narrativa el día a día de diversas familias gitanas y sus carismáticos miembros, que se han convertido con el tiempo en conocidos y recordados personajes televisivos: los Salazar, los Fernández Navarro, los Maya, los Montoya, los Contreras, los García Losada y los Jiménez, protagonistas de este spin-off, ya forman parte de la historia de la televisión en nuestro país.

Ahora, en Mi Gran Boda Gipsy veremos como Madrid y Plasencia son los escenarios en los que transcurren las peripecias de los Jiménez en su última y definitiva aventura televisiva: Rebeca dice que se casa y no precisamente con mucho margen de maniobra.

Lo hará con Jose, el padre de su hijo, con el que finalmente se reconcilió, y en solo tres semanas. A lo ya de por sí complicado de preparar un evento de esta dimensión, se une la dificultad de hacerlo en tiempo récord. Como caídas del cielo aparecen Las Amiras, unas singulares y coloridas organizadoras de bodas que les ayudarán a preparar una boda inolvidable.

Sin embargo, las dificultades no estarán asociadas solamente a la escasez de tiempo. Uno de los momentos cúlmenes llegará con el reencuentro del novio y Dani, su futuro suegro, al que no ve desde que Rebeca y él se separaron. Para colmo, Dani no se tomó nada bien que Jose "secuestrara" a su Rebeca y se fuera con ella a vivir a Tenerife, por lo que la tensión del momento amenaza con empañar el feliz enlace.

Además, Susi, la mediana de las hermanas Jiménez, que despidió los últimos capítulos con el tímido anuncio de que le gustaba un mozalbete, saldrá con la novedad de que su relación va muy en serio y quiere presentar al joven a la familia. El asunto supondrá un nuevo disgusto y motivo de estrés para Dani, que sigue empeñado en controlar al máximo la vida de sus hijas.

Cientos de preparativos, miles de imprevistos, tensiones, prisas, contratiempos, discusiones, cansancio, incomprensión… Todos estos ingredientes, aunque con mucho humor también, estarán presentes en el montaje de la boda de Rebeca, que incluirá un sonado acontecimiento: el embarazo inesperado de una miembro de la familia.