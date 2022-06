Bastidas: "Prevaricación, omisión de delito y abandono de menores parece no ser suficiente para que Puig cese a Oltra"

Así ha urgido al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV a actuar ante la situación de la vicepresidenta autonómica y coportavoz de Compromís, después de que este jueves se conociera el escrito remitido por la Fiscalía de Valencia a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que estima que este órgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte del exmarido de Oltra a una menor tutelada.

Para Bastidas, es bochornoso leer que "se urdió un plan para desacreditar a una menor tras denunciar los abusos por ser el abusador el exmarido de la vicepresidenta Oltra".

"Oltra debe ser consciente del daño que está haciendo a la Comunitat Valenciana y sobre todo asumir que actúo mal y a sabiendas en la toma de decisiones sobre el abuso de la menor tutelada por protegerse a ella misma", ha aseverado en un comunicado.

La 'popular' ha instado así a Puig a que no deje que la Comunitat siga siendo "noticia nacional por la nefasta y comprometida actuación de su vicepresidenta por intereses personales, poniendo por delante su carrera política antes de denunciar el caso del abuso a la menor: Debe velar antes por los intereses de los valencianos que por proteger a su vicepresidenta para salvar su Consell".

Y es que, según ha criticado, "ya nadie cree a la vicepresidenta Oltra y, lo que es peor, ya no se puede confiar en su gestión al frente de las políticas sociales de la Comunitat Valenciana: Está agotada, desacreditada y en un callejón sin salida".

Bastidas ha reiterado que "no solo abandonó a la menor tutelada y abusada a su suerte, sino que ha estado mintiendo de manera reiterada a todos los valencianos, tanto en sede parlamentaria como en todas sus intervención públicas". "Hemos conocido multitud de versiones, pero en ninguna de ellas se pretendía proteger a la menor -ha abundado-. Al contrario, su único objetivo siempre ha sido tapar el caso para salvar su carrera pública y buscar mil excusas para mantenerse en el cargo".

Todo ello le ha llevado a advertir que "estamos ante el mayor escándalo de los últimos años y no se ha asumido ninguna responsabilidad política: Los valencianos no merecemos que se hable de nosotros por este caso y avergonzarnos de todo lo que estamos sabiendo cada día más de este caso".

"Ya no valen las palabras y las estridencias de la vicepresidenta, buscando excusas de conspiraciones para no asumir que no actúo, que lo quiso encubrir todo para salvar al abusador y a ella misma, sacrificando a una menor", ha rematado.