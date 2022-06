La relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira se ha convertido en uno de los platos fuertes de esta edición de Supervivientes. La pareja, que ahora tiene que convivir con Mariana, que está esposada al esgrimista, no ha pasado por su mejor momento en las últimas horas.

Después de que Anabel confesase sus sentimientos a Yulen, este comenzó a darle vueltas al asunto y cambió su actitud con ella, lo que generó un gran bajón emocional en la sobrinísima: "Me estoy soltando y me estoy ilusionando para que ahora me den un palo aquí. Yo le quiero, si no, no me pondría así".

En esos momentos, Ana Luque se convirtió en el paño de lágrimas de Anabel. Luque destacó que también veía ilusión en el deportista. "Estoy enganchada como un puto anzuelo a un pez", destacó Anabel Pantoja.

Desde la palapa, Yulen confesó que le cuesta expresar sus sentimientos. Kiko Matamoros, por su parte, sentenció: "Esta relación tiene menos cuerda que el reloj de mi abuela. Van a durar lo que dure el concurso porque yo no he visto menos pasión en mi vida que la que este señor demuestra por esta mujer. Lo hemos comentado entre varios compañeros".

"Yo no voy a estar aquí como si esto fuera Titanic. Yo estoy en Supervivientes y voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Si él viene de mi mano, perfecto, pero yo no vengo aquí a hacer carantoñas ni nada. Me salen y punto", destacó Anabel.

La comparación de su historia con la oscarizada película de James Cameron, ha supuesto las risas en el Club Social de El programa de Ana Rosa, donde Joaquín Prat no ha podido evitar pedir a la realización del programa que pusieran una versión bastante desafinada de la banda sonora de la película.

"Anabel es como es. Hay que quererla como es, como a todo el mundo, con sus virtudes y sus defectos. Pero debería dosificar un poquito el tema de los lloros y el dramatismo porque acaba cansando. Estos lloros, que son sollozos porque no hay lágrimas", ha señalado Prat.