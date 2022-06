S'amplien els municipis designats com a zones vulnerables a la contaminació d'aigües per nitrats d'origen agrícola

Es tracta de l'actualització de les zones designades com a vulnerables que ha d'efectuar-se periòdicament i que en aquest cas es produeix després de l'aprovació dels plans hidrològics de les demarcacions del Xúquer, Segura i Ebre per al període 2015-2021 i per instància de la Unió Europea a Espanya.

El document conté dos annexos en els quals s'arrepleguen els termes municipals designats com a zones vulnerables associats a les masses d'aigua subterrànies i a les masses d'aigua superficials afectades per la contaminació per nitrats d'origen agrari a la Comunitat Valenciana