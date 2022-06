Fiscalia investiga per possible odi unes publicacions sobre el col·lectiu LGTBI i la pigota dels micos: 'ChuecaVirus-22'

La secció de delictes d'Odi ha decidit incoar aquestes diligències després d'un escrit remès per la Prefectura de Policia en el qual s'informa de publicacions en xarxes socials amb possibles comentaris homòfobs i intolerants contra el col·lectiu LGTBI que podrien ser constitutives d'algun tipus d'infracció penal, segons ha pogut saber Europa Press.

En concret, en la denúncia s'exposa que en la xarxa social Twitter i des de la pàgina oficial de la formació política d'Espanya 2000 es publica un article, amb data 23 de maig de 2022, sota el títol 'El ChuecaVirus-22', en el qual es fa una atribució i causa de la recent malaltia i propagació del virus dels micos al col·lectiu LGTBI. A més, s'al·ludeix a consideracions i qualificatius "com a poc despectius i humiliants" cap al col·lectiu.

Alguns dels comentaris més significatius recollits en l'escrit policial són: 'I pareix ser que no hi ha dubte que la transmissió s'efectua no per ser gai, sinó per realitzar pràctiques sodomítiques perverses en locals d''ambient'....'sauna' -anem, lloc de fornicación indiscriminada entre maricas-, cridada 'Paradís...'

I segueix l'article: '...que per molt que la cultureta 'lgtbi' siga, de moment, hegemònica, la veritat és que els comportaments sexuals dels 'pierdeaceites' s'estan convertint, de nou, en un problema de salut pública, i dels grossos... a aquest alifac víric, tan antany injuriada per la cultura d'occident i hui ficada fins a en la sopa... I, la qual cosa és pitjor, en l'escola'.

Les expressions continuen: 'Davant aquesta nova 'plaga', els mass media tenen molta cura perquè, clar, si el 'col·lectiu' marica, triat per Déu, com a posseïdor de totes les virtuts i facultats, en franca renyina 'ex aequo', amb la tribu de les hembronas... tot el llavat de cervell al que ens han sotmès per a fer-nos creure que la perversió és 'normal'...'

L'article, firmat per una persona i publicat a España 2000, conclou així: 'Enguany tornarem. La nova consigna serà: 'fora els contagiadores dels nostres barris' i 's'acabarà, s'acabarà, la pigota 'mono-sexual''.

Davant aquests comentaris i en veure possible delicte d'odi, la Fiscalia de València ha decidit obrir diligències d'investigació per a depurar possibles responsabilitats